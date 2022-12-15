أثنى المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، ليونيل سكالوني، على أداء المنتخب الكرواتي، عقب المباراة التي جمعت بينهما مساء أول من أمس، في الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم 2022، المقامة حالياً في قطر، مشيراً إلى أن منتخبي المغرب وفرنسا يستحقان الوجود في نهائي المونديال.

وقال سكالوني في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «ربما نتيجة هذه المباراة لا تعكس بالضرورة تفوقنا بنسبة 100%، لكن أعتقد أن كرواتيا لعبت بشكل جيد للغاية».

وأضاف: «لديهم (المنتخب الكرواتي) ثلاثة لاعبين وسط يعرفون بعضهم بعضاً منذ سنوات عدة، وبالتالي يستطيعون اللعب معاً بشكل جيد وتبديل المراكز من اليمين لليسار والعكس، وبالتالي استحوذوا على الكرة».

وتابع: «حينئذ أدركنا أننا يجب أن نفرض فلسفتنا نحن على أرض الملعب، وبعدها بالطبع أيضاً غيرنا أسلوب اللعب بعد ضربة الجزاء».

وعن شعوره عقب المباراة، قال سكالوني: «بعد انتهاء المباراة، ما كنت أشعر به هو نفس ما كنت أشعر به بعد مباراة هولندا وبعد مباراة أستراليا، نعم لقد استمتعنا للغاية باللعب، لأنه من المثير للغاية بالنسبة لنا أن نصل إلى النهائي، وتصبح أمامنا خطوة واحدة نحو لحظة احتفال تاريخية».

وعن مشاعره تجاه الجماهير، قال سكالوني: «من الصعب للغاية أن أجمع أفكاري في كلمات الآن، هذا ما كنت أحلم به دائماً كأرجنتيني وأعتقد أن الكل سيحتفل أيضاً، الكل يتصرف بالطريقة نفسها عندما نمثل دولتنا وشعبنا، وبالتالي لدينا أيضاً الكثير من العواطف والمشاعر، ونحن في الحقيقة متحمسون للغاية من أجل الجماهير».

وأثنى سكالوني بشكل كبير على النجم ليونيل ميسي، الذي سجل هدفاً وصنع هدفاً آخر أمام كرواتيا، ليكون بذلك قد أسهم في تسجيل خمسة أهداف، وصناعة ثلاثة أهداف من إجمالي 12 هدفاً للأرجنتين في المونديال الحالي.

وقال سكالوني: «وجود ميسي ضمن صفوفنا يرفع رؤوسنا، لقد قلت إنني أشعر بالفخر لكوني مدرباً له، وأنه جزء من فريقي، كل مرة أشاهده على أرض الملعب، أشعر بأنه يحفزني أكثر لأن أؤدي واجبي تجاه جماهيرنا وتجاه الأرجنتين وتجاه عالم كرة القدم، أقول إنه شرف عظيم أن يكون ميسي جزءاً من فريقي».

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