الطرابلسي: لم أتفاجأ من أداء المغرب.. وما تحقق انتصار للمدرب

قال النجم التونسي السابق حاتم الطرابلسي بشأن المشاركة العربية ورؤيته بشكل عام لهذه النسخة الاستثنائية من المونديال إنه لم يتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى الدور نصف النهائي لكأس العالم «قطر 2022».

وأوضح: «كنت أتوقع تأهله إلى دور الـ16 وأقول لم لا يصل أيضاً إلى دور الثمانية، لأنه فريق لديه إمكانيات فنية كبيرة وأسماء على مستوى عالٍ، يضم عناصر بارزة مثل حكيم زياش ونصير مزراوي والحارس ياسين بونو ويوسف النصيري وسفيان بوفال وسليم أملاح وسفيان أمرابط وغيرهم، كلهم يلعبون ويتدربون في مستويات عالية، وعندما يخوض لاعب كهذا منافسات كأس العالم يجد نفسه على المستوى نفسه مع اختلاف الأسماء».

وأضاف: «كذلك لديهم مدرب جيد وهو وليد الركراكي، هو يطلب من الفريق الانضباط التكتيكي ويعد مدرباً كبيراً له كل احترام وقد شاهدنا عمله في أداء المغرب».

وتابع: «لم أتفاجأ كثيراً من أداء منتخب المغرب، وأعتقد أنه قادر على الذهاب إلى نقطة أبعد، الآن منتخب المغرب في الدور قبل النهائي، وهذا يعني أنه من الفرق المؤهلة للفوز بكأس العالم، كونك تصل لقبل النهائي، فهذا يعني أن لديك الإصرار والإمكانيات الكبيرة».

وأثنى الطرابلسي بشكل خاص على الركراكي قائلاً: «ما تحقق هو انتصار للمدرب أيضاً، لقد قدم مستويات عالية حتى الآن على مستوى الأندية وعلى مستوى المنتخب، المنتخب المغربي يقوده مدرب صغير في السن لكنه كبير من حيث الأداء والعطاء ويعد من بين المدربين الكبار».

وتابع الطرابلسي: «ما قدمه المنتخب المغربي هو نتاج عمل جماعي، هناك دولة تعطي التوصيات والخطوط العريضة ثم يأتي الاتحاد ورئيسه (فوزي لقجع) الذي يعمل بثقة وهدوء ثم يأتي عمل المدرب».

للإطلاع على ملحق إلكتروني.. منتخبات كأس العالم، يرجى الضغط على هذا الرابط.