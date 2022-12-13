مدرّب الأرجنتين: لن نغيّر طريقة تفكيرنا

رفض مدرّب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني المقارنة بين الخسارة القاسية أمام كرواتيا في دور المجموعات عام 2018 والمواجهة المرتقبة بين الطرفين اليوم في نصف نهائي مونديال قطر.

وقال سكالوني «نتوقع مباراة صعبة ضد فريق جيد حقاً. إنهم فريق بكل ما للكلمة من معنى. يلعبون كفريق وسيجعلون الأمور صعبة». وأضاف «لا أعتقد أنه يمكننا الدخول في مقارنات مع كأس العالم السابقة لكني مقتنع بأنهم فريق جيد حقاً. ستكون مباراة صعبة».

وشدد سكالوني «لن نغيّر الطريقة التي نفكر بها. الجميع يعلم أنها مباراة في كرة القدم ونقدم كل شيء على أرضية الملعب. في بعض الأحيان قد يكون الحظ إلى جانبك وفي أحيان أخرى لا. إنها مباراة حاسمة لاسيما بالنسبة لشعبنا».

وعن قيادة ميسي في ما سيكون غالباً النهائيات العالمية الأخيرة له، قال سكالوني «سنرى ما إذا كان سيواصل اللعب أم لا، وما إذا كان بإمكاننا الاستمرار في الاستمتاع بمشاهدته يلعب كرة القدم».

وتابع «بلدنا بأكمله يدعمنا لكن الطريق مازال طويلاً. نحتاج إلى التركيز بالكامل على مباراة الغد، ستكون مباراة صعبة».

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