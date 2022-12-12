اللقاء يتجدد بين الركراكي وجيرو بعد 15 عاماً.. الدرجة الثانية جمعتهما

سيستعيد مدرب المغرب وليد الركراكي، وهداف منتخب فرنسا أوليفيه جيرو التاريخي، ذكريات قديمة، حين يلتقي الزميلان السابقان في نصف نهائي كأس العالم في استاد البيت.



نشر نادي غرينوبل المنتمي لدوري الدرجة الثانية الفرنسي، صورة عبر حسابه بتويتر تجمع بين الركراكي وجيرو، خلال تدريب للفريق قبل 15 عاماً.



وتزامل الاثنان بموسم 2006-2007 في الدرجة الثانية، وكان جيرو لا يزال لاعباً صاعداً، بينما كان الظهير الأيمن الركراكي، ويزيد عمره على المهاجم الفرنسي بفارق 11 عاماً في أواخر مسيرته.



وكشف المدير الرياضي لنادي غرينوبل، برتران بلاكارت، في هذه الفترة لشبكة يوروسبورت، أن جيرو لم يكن ناشئاً واعداً آنذاك، ولم يتوقع أحد أن يصبح الآن الهداف التاريخي لفرنسا، بعدما تخطى تييري هنري في كأس العالم الجارية، وفي جعبته 53 هدفاً الآن.



واختتم الركراكي 47 عاماً مشواره الأوروبي مع غرينوبل وعاد إلى المغرب التطواني في 2009 قبل أن يتجه للتدريب، بينما توهج جيرو مع مونبلييه بعد اعتزال الركراكي، وفاز معه بالدوري الفرنسي ثم تألق بالدوري الإنجليزي الممتاز مع آرسنال وتشيلسي.



وتحول الاثنان إلى بطلين شعبيين في بلادهما الآن، إذ قاد الركراكي المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم في إنجاز لم يحققه أي منتخب عربي أو أفريقي في التاريخ، بينما عوض جيرو ببراعة غياب المصاب كريم بنزيما الفائز بالكرة الذهبية هذا العام.



وسجل جيرو 36 عاماً أربعة أهداف بالفعل في قطر، بينما لم يسجل أي هدف في كأس العالم الماضية، حين توجت فرنسا باللقب في روسيا.



وتميز فريق الركراكي بالصلابة الدفاعية، واستقبل هدفا واحدا فقط في نهائيات قطر، وسيواجه اختباراً صعباً لمنع جيرو من هز الشباك بجانب إجهاض خطورة كيليان مبابي.