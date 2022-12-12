مدرب فرنسا: ما حققه المغرب ليس مفاجأة

أشاد مدرب المنتخب الفرنسي، ديديه ديشان بالمستوى الفني للمنتخب المغربي، منافسه في المربع الذهبي الأربعاء المقبل في مونديال قطر، وقال إن «ما حققه ليس مفاجأة، ووصوله إلى هذه المرحلة عن جدارة واستحقاق».

وتغلب المنتخب الفرنسي على نظيره الإنجليزي 2 / 1 أول من أمس، ليضرب موعداً مع المغرب المتأهل على حساب البرتغال 1-0.

وقال ديشان في تصريحات صحافية: «القليل كانوا يتوقعون ما حققه المنتخب المغربي وهو الوصول إلى الدور قبل النهائي، لكن في ظل ما قدمه أمام كل المنتخبات القوية التي واجهها، لم يكن وصوله مفاجأة».

وأضاف: «هم يستحقون التواجد في هذه المرحلة من كأس العالم، وستكون لديهم الفرصة للتأهل إلى نهائي كأس العالم، نحن علينا أن نحترم كل المنافسين، وإذا كان المنتخب المغربي قد وصل لهذه النقطة، فهذا لأنه جدير بذلك ولا أحد يمكن أن يسلبهم ذلك، ولكن هذه المباراة ستُقام يوم الأربعاء، ولايزال الوقت أمامنا، فلنفرح بما أنجزناه أمام فريق رائع مثل المنتخب الإنجليزي».

للإطلاع على ملحق إلكتروني.. منتخبات كأس العالم، يرجى الضغط على هذا الرابط.