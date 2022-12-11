"فيفا" ينشر رسالة وداع تاريخية لمسيرة كريستيانو رونالدو (فيديو)

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مقطع فيديو شكر فيه اللاعب كريستيانو رونالدو بعد المباراة التي تعرض فيها منتخب البرتغال للإقصاء من ربع نهائي مونديال قطر 2022 بسبب الخسارة أمام المغرب (0-1).



ويُظهر الفيديو، الذي يزيد قليلاً عن 30 ثانية وتمت مشاركته عبر الشبكات الاجتماعية، مجموعة من اللحظات المختلفة في مسيرة النجم البرتغالي، الذي يبلغ من العمر 37 عاماً، والذي لن يشارك بالتأكيد من جديد في بطولة كأس العالم مرة أخرى.



وأثناء استعراض اللقطات المختلفة، تسمع أصوات العديد من المعلقين وهم يصفونه بأنه "عبقري مطلق" و"أفضل هداف أوروبي في تاريخ كرة القدم العالمية"، ويختتمون برسالة "شكراً لك كريستيانو رونالدو".



يشار إلى أن "الدون"، الذي لعب كبديل في مباريات كأس العالم الأخيرة، لم يدخل الملعب السبت، حتى الشوط الثاني، ولم يكن بإمكانه فعل الكثير لتغيير النتيجة، مما سمح للمغرب بأن يكون أول فريق أفريقي يتأهل إلى نصف نهائي في تاريخ كأس العالم.



صورة اللاعب الذي حاول فيها كبح دموعه بعد المباراة انتشرت حول العالم وتجلت في بعض الصور التي نشرها "فيفا" رفقة تعبير رمزي بـ"قلب محطم".



ويسدل كريستيانو رونالدو السبت، الستار على مسيرة رائعة مع منتخب البرتغال بشوكة في الحلق لعدم تتويجه بطلاً أو التحول إلى أفضل هداف للبرتغال على الإطلاق في نسخة من كأس العالم.