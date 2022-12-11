كلمات مؤثرة من هاري كين عقب تسببه في خروج إنجلترا من كأس العالم

قال قائد إنجلترا هاري كين، إنه يجب أن يتعايش مع ركلة الجزاء المهدرة التي كلفت منتخب بلاده الخروج من دور الثمانية بكأس العالم لكرة القدم على يد فرنسا حاملة اللقب السبت.

وأدرك المهاجم التعادل من ركلة جزاء في استاد البيت ليعادل رقم وين روني هداف إنجلترا التاريخي برصيد 53 هدفاً.



لكنه أهدر لاحقاً ركلة جزاء أخرى لإدراك التعادل 2-2 بعد أن سدد فوق المرمى قبل دقائق من النهاية، وغادر الملعب باكياً عقب الخسارة بينما حاول المدرب غاريث ساوثغيت مواساته.



وأبلغ كين هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بشأن مواجهة حارس فرنسا هوغو لوريس زميله في توتنهام هوتسبير: "أنا لست شخصاً يبالغ في التفكير في هذا، أستعد بنفس الطريقة سواء سددت ركلة أو ركلتي جزاء في مباراة واحدة".



وأضاف: "لا يمكنني إلقاء اللوم على استعدادي أو التفاصيل قبل المباراة، لم أشعر بأي اختلاف، شعرت بثقة عند التنفيذ لكن الركلة لم تتم بالطريقة التي أردتها".



وتابع: "بالطبع سأضطر لأتعايش مع هذا طيلة حياتي وأتقبل ذلك، لكن ما يمكننا فعله هو الفخر بأنفسنا وإدراك أن الفريق في مكانة جيدة حقاً من أجل المستقبل".



وانضمت ركلة كين إلى سلسلة إخفاقات لإنجلترا من علامة الجزاء في بطولات كبرى، مثل ركلات ترجيح ساوثغيت وكريس وادل وستيوارت بيرس.



وقال ساوثغيت عن كين: "كما تتوقعون هو محبط جداً، لكن لا يمكن أن يلوم نفسه، وصل الفريق إلى هذه المرحلة بفضل قيادته وأهدافه".



وبفوز فرنسا 2-1 ستلتقي مع المغرب من أجل مكان بالمباراة النهائية.