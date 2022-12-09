حارس هولندا: ميسي «بشر» وقد يهدر ضربات الجزاء

قال حارس مرمى المنتخب الهولندي، أندرياس نوبرت، إن «ليونيل ميسي نجم وقائد منتخب الأرجنتين (بشر)، وقد يهدر ضربات الجزاء»، وذلك قبل لقاء المنتخبين اليوم في دور الثمانية بكأس العالم لكرة القدم المقامة حالياً في قطر.

ونجح ميسي في تحويل 21 من أصل 26 ضربة جزاء إلى أهداف في مسيرته الدولية، وكانت واحدة من إخفاقاته في ضربات الترجيح في المباراة التي فاز بها الفريق على نظيره البولندي في آخر مباريات دور المجموعات، رغم تسجيله من ضربة جزاء في مواجهة السعودية التي خسرها منتخب بلاده 1 /2.

وقال نوبرت للصحافيين: «إنه مثلنا، هو بشر، الأمر يتعلق باللحظة». وأضاف: «قد يهدر أيضاً، ولقد رأينا ذلك في بداية البطولة».

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