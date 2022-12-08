قنبلة مدوية في البرتغال.. رونالدو طلب مغادرة المونديال قبل مواجهة المغرب

ذكرت وسائل إعلام إسبانية عن صدمة مدوية في منتخب البرتغال بسبب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام المغرب في ربع نهائي كأس العالم 2022.



أوضحت صحيفة ريكورد أنه في "قنبلة مدوية" رونالدو هدد بمغادرة الفريق، بعد أن اختار مدرب المنتخب البرتغالي فرناندو سانتوس البدء بمهاجم بنفيكا غونزالو راموس والاحتفاظ بكريستيانو على دكة البدلاء.



وذكرت أن الخلاف بين رونالدو والمدرب بدأ في مباراة البرتغال أمام نظيره الكوري الجنوبي، في مرحلة المجموعات، تحديداً في الدقيقة 65 من عمر المباراة، حين كان التعادل 1-1، وقرر فرناندو سانتوس القيام بتغييرات لضخ دماء جديدة في الفريق.



وقام سانتوس بتغيير ثلاثي كان ضمنه كريستيانو رونالدو، ما أثار رد فعل قوي من "صاروخ ماديرا" الذي رد عن تبديله: "أنت في عجلة من أمرك لأخذي بعيداً عن المنتخب".

وقال مدرب المنتخب البرتغالي عقب انتهاء المباراة بين البرتغال وكوريا الجنوبية: "لقد رأيت صور تغيير كريستيانو، ورد فعله لم يسعدني على الإطلاق".



وختم بالقول "يتم حل هذه المواضيع في المنزل.. وقد تم اتخاذ القرار بالفعل، سيكون كريستيانو رونالدو بديلاً في مباراة حاسمة للبرتغال".