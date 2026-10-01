بعد حرده على المنتخب .. رونالدو: "سأكشف الحقيقة قريباً"

غادر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو معسكر منتخب بلاده بشكل مفاجئ، قبل مواجهة الدنمارك المرتقبة اليوم الخميس ضمن الجولة الثالثة من منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وأعلن قائد المنتخب البرتغالي (41 عاما) قرار مغادرته عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، قائلا: "عقب المؤتمر الصحفي لمدرب المنتخب الوطني، وبعد محادثة مع رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، قررت مغادرة المعسكر التدريبي للمنتخب".

وأضاف "الدون" في رسالته الموجهة للجماهير: "سأكشف للشعب البرتغالي، في الوقت المناسب، حقيقة الأسباب الكامنة وراء رحيلي عن المنتخب الوطني الذي لطالما تفانيت في خدمته. وحان الوقت الآن لأتمنى التوفيق للبرتغال ولجميع زملائي في الفريق، بلا استثناء".

وتأتي هذه المغادرة بعد سلسلة من الأحداث المتسارعة داخل المعسكر، إذ بقي رونالدو على مقاعد البدلاء طوال مباراة البرتغال والنرويج (2-1) يوم الأحد الماضي، وتوجه فور إطلاق صافرة النهاية مباشرة إلى غرف الملابس دون الاحتفال مع زملائه، ليتغيب بعدها عن الحصص التدريبية لليوم الثالث على التوالي.

ورغم تصريح المدرب البرتغالي جورجي جيسوس في المؤتمر الصحفي امس الأربعاء بأن رونالدو سيتواجد في التدريبات، إلا أن اللاعب غاب عن المران الجماعي.

وكان جيسوس قد ألمح سابقا إلى نيته الدفع بمهاجم ميلان غونسالو راموس أساسيا أمام الدنمارك، مع استبعاد رونالدو من التشكيل الرئيسي، ما تسبب في حالة واسعة من الإحباط لدى النجم البرتغالي وأشعل أزمة علنية جديدة داخل أروقة الاتحاد البرتغالي لكرة القدم.