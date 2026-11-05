اتحاد الكرة البرتغالي لرونالدو: شكرا أيها القائد.. سنودعك بتكريم لتسجل هدفك رقم 1000

أعرب الاتحاد البرتغالي لكرة القدم عن امتنانه وتقديره، للنجم المخضرم كريستيانو رونالدو، قائد المنتخب الوطني الذي أعلن اعتزاله اللعب الدولي، اليوم الخميس.

وقال الاتحاد البرتغالي في بيان عبر موقعه الإلكتروني "بمشاعر الامتنان البالغ والإعجاب الكبير، نتقدم بالشكر والتقدير لرونالدو على مسيرته الاستثنائية في خدمة بلادنا".

وأضاف البيان "لم يكن قائدنا مجرد لاعب فذ فقط، بل كان قائدا ملهما، ومثالا للتفاني، ورمز لروح منتخب البرتغال".

وأشار أيضا إلى أنه خلال مسيرته الدولية الأسطورية، التي شارك خلالها في 234 مباراة دولية وسجل 146 هدفا، حمل القائد بلاده على كتفيه، وحطم الأرقام القياسية، وقاد المنتخب نحو لحظات ستبقى خالدة للأبدة في تاريخنا".

وتابع البيان "كل قطرة عرق، وكل هدف حاسم، وكل مرة ارتدى فيها شارة القيادة بكل فخر على أرض الملعب، كانت تعبيرا عن حب غير مشروط، ويؤكد أن تفانيه وإرثه يتجاوزان حدود الملعب".

وقال البيان أيضا إن كريستيانو رفع اسم البرتغال عاليا، وألهم أجيالا من الشباب الذين يحلمون بالسير على خطاه، مضيفا "إننا نعتبره أفضل لاعب في التاريخ".

وأكد الاتحاد البرتغالي أن وداع رونالدو لن يمر دون تكريم يليق به، يتيح للجماهير وللبلاد بأكملها فرصة التصفيق والاحتفاء مجددا باللاعب الذي قدم لنا الكثير.

وختم اتحاد الكرة بيانه برسائل تقول "شكرا لك على كل شيء أيها القائد.. سيبقى هذا المكان بيتك، لننطلق سويا إلى هدفك رقم 1000".