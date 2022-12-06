ساكا: منتخب إنجلترا ليس لديه ما يخشاه أمام فرنسا

يعتقد النجم الإنجليزي بوكايو ساكا أن منتخب بلاده ليس لديه ما يخشاه في الوقت الذي يستعد فيه لمواجهة منتخب فرنسا (حامل اللقب) في دور الثمانية لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر.

وصعد منتخب إنجلترا لدور الثمانية في المونديال القطري، عقب فوزه السهل 3 / صفر على منتخب السنغال، أول من أمس، في دور الـ16 للمسابقة، غير أن مهمته لن تكون بالسهلة في الدور المقبل.

لكن ساكا، الذي سجل الهدف الثالث لإنجلترا أمام السنغال، قال في مؤتمر صحافي: «إذا نظرت إلى مبارياتنا الأربع الأولى، فقد لعبنا ثلاث مباريات حافظنا خلالها على نظافة شباكنا. هذا يوضح مدى قوتنا في الدفاع وقد سجلنا أكبر عدد من الأهداف أيضاً».

وأضاف ساكا: «أشعر أنه يتعين علينا فقط الاستعداد لأفضل خطة مباراة والذهاب إلى هناك بثقة. نحن نلعب بشكل جيد الآن».

كان ساكا أحد اللاعبين الذين أهدروا ركلة ترجيح، ليسهم في خسارة منتخب إنجلترا أمام إيطاليا في نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) صيف العام الماضي بركلات الترجيح. كانت تلك التجربة صعبة على مهاجم أرسنال الإنجليزي، لكنه يشعر أنه اجتازها بشكل جيد ويشعر بالثقة الكافية لتنفيذ ركلة ترجيح أخرى إذا لزم الأمر.

وأكد ساكا (21 عاماً): «من الواضح أنني نضجت وتطورت كثيراً منذ تلك اللحظة. لم أكن لأزيد من عدد ركلات الجزاء التي أنفذها مع أرسنال إذا لم أكن واثقاً من ذلك».

وشدد «إذا حانت اللحظة وتم اختياري للتنفيذ، سأكون أكثر من سعيد».

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