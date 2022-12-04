كلمات غير متوقعة من سكالوني للاعبي الأرجنتين عقب الخسارة من السعودية.. سر الوصول إلى ربع النهائي

كشف مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني عن كلماته التي وجهها إلى لاعبي "التانغو" عقب الخسارة أمام السعودية في الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم 2022، مشيراً إلى أن اللاعبين تفهموا هذه الكلمات وتجاوزا هذه المباراة وتأهلوا إلى دور الثمانية.



وأوضح في مؤتمر صحافي عقب فوز الأرجنتين على أستراليا 2-1 في دور الـ 16 وتأهله لمواجهة هولندا في دور الثمانية، إنه: بدأنا البطولة بطريقة صعبة، ولكن رغم ذلك لم أتحدث بأي شيء غير مألوف بعد الخسارة أمام السعودية، وطالبت اللاعبين فقط بالثقة والعمل الجاد، واللاعبون تفهموا رسالتي، ونحن الآن تأهلنا إلى دور الثمانية".



وأشاد بأداء النجم ليونيل ميسي، وقال "لقد قدم مباراة رائعة وصنع الفارق خاصة بالهدف الذي سجله مؤكدا أن هذه النسخة صعبة وقوية ومختلفة لأن جميع المنتخبات في قمة الجاهزية".



وأضاف: "أتمنى أن يتعافى أنخيل دي ماريا الذي لم يشارك بسبب الإصابة، إذ أننا بحاجة لتحليل مباراة أستراليا والوقوف على بعض النقاط قبل مواجهة هولندا في ربع النهائي".



وختم: "منتخب هولندا لا يقدم حالياً الكرة الجميلة المعتادة، لكن اللقاء سيكون قوياً، لكن للأسف أحد المنتخبين سيغادر من ربع النهائي".