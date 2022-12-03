المغرب والسنغال يكتبان المشاركة الأفضل في تاريخ إفريقيا بالمونديال

شهدت كأس العالم 2022 الحالية المشاركة الأفضل في تاريخ منتخبات قارة إفريقيا بالمونديال، بعدما تأهل كل من المغرب والسنغال إلى ثمن النهائي بينما حققت "القارة السمراء" أكثر عدد من الانتصارات في نسخة واحدة.



وسيلتقي "أسود الأطلس" مع إسبانيا بينما تلعب "أسود التيرانغا" مع إنجلترا في ثمن النهائي.



وفازت منتخبات إفريقيا الخمسة في 7 مباريات وهو رقم قياسي غير مسبوق للقارة الإفريقية.



في والنسخ السابقة من كأس العالم بلغ أكبر عدد من الانتصارات للمنتخبات الإفريقية 4 انتصارات في نسخة واحدة في نسختي 2002 و2010.



وبدأت قارة إفريقيا المشاركة في كأس العالم منذ النسخة الأولى 1930 عن طريق مصر، ولكنها لم تعرف طعم الانتصار للمرة الأولى سوى في نسخة 1978 عن طريق تونس التي فازت على المكسيك 3-1.



وارتفع عدد انتصارات قارة إفريقيا في كأس العالم إلى 36 فوزا من 157 مباراة شارك بها 13 منتخباً عبر تاريخ المونديال.



وتأمل "القارة السمراء" أن يحقق كل من المغرب والسنغال إنجازاً تاريخياً بالتأهل إلى نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات الإفريقية.



وشهدت النسخة الحالية 7 انتصارات هي:

السنغال 3-1 قطر

السنغال 2-1 الإكوادور

المغرب 2-0 بلجيكا

المغرب 2-1 كندا

تونس 1-0 فرنسا

الكاميرون 1-0 البرازيل

غانا 3-2 كوريا الجنوبية