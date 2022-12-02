عامل بشركة «بيجو» للسيارات صاحب أول هدف بكأس العالم

هزّ الفرنسي لوسيان لوران الشباك في الدقيقة الـ19، من مواجهة المكسيك، في 13 يوليو 1930، مدشناً بذلك أول هدف بتاريخ نهائيات كأس العالم، إلا أن اللافت في مسيرة لوران، أنه احتاج لإذن من شركة «بيجو» لصناعة السيارات التي كان يعمل فيها، حتى يتمكن من السفر والمشاركة مع «الديوك» في أول مونديال في التاريخ أقيم في ضيافة الأوروغواي.

وتعود فصول رواية لوران إلى عام 1921 حين لعب لفريق سوشو بيجو التابع لشركة «بيجو»، ومثل نقطة انطلاقة مسيرة كروية امتدت لربع قرن، نجح خلالها في الانضمام إلى قائمة منتخب فرنسا، قبل أن ينجح في وضع بصمته التاريخية بأول هدف في تاريخ المونديال حين قاد فرنسا للفوز على المكسيك (4-1). وسجل لوران هدفه من تسديدة قوية على يسار حارس المكسيك، رغم أنه كان يلعب في مركز الظهير الأيمن.

وتقتصر مسيرة لوران على 10 مشاركات مع «الديوك»، سجل خلالها هدفين، أولهما بالبصمة المونديالية، وثانيهما في مايو عام 1931 حين فازت فرنسا ودياً على إنجلترا بواقع (5-2). وعند تتويج فرنسا بلقبها الأول في مونديال 1998، كان لوران الوحيد المتبقي من الجيل الذي لعب أول كأس عالم مع فرنسا، وكان وقتها يبلغ من العمر 91 عاماً، قبل أن يفارق الحياة في 2005.

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