75 مليار دولار.. التسوية المتوقعة لطلاق جنسن هوانغ إن حدث

قد يصبح طلاق المؤسس المشارك لشركة "إنفيديا" جنسن هوانغ ولوري هوانغ، واحداً من أغلى حالات الطلاق في عالم التقنية، بل الأغلى على الإطلاق، إذا وقع واقتربت قيمة التسوية من التقديرات المتداولة.

ويدور أحدث هذه التقديرات حول 75 مليار دولار، أي ما يقارب ضعفي قيمة الأسهم التي حصلت عليها ماكنزي سكوت في تسوية طلاقها من مؤسس "أمازون" جيف بيزوس (38.3 مليار دولار)، وميليندا غيتس، طليقة مؤسس مايكروسوفت بيل غيتس (25 مليار دولار).

وتصاعدت التكهنات بعدما أقر هوانغ بعلاقة خارج إطار الزواج، ثم أعلنت "إنفيديا" في 12 نوفمبر استقالته من منصبه رئيسا تنفيذيا وتعيين مديرتها المالية كوليت كريس خلفا مؤقتا له.

وقالت صحيفة "إندبندنت" إنه لا توجد إشارة إلى أن زوجته لوري هوانغ تقدمت بطلب للطلاق.

وقدرت "فوربس" ثروة هوانغ بنحو 143.2 مليار دولار في 12 نوفمبر، ويعادل نصف هذا التقدير نحو 71.6 مليار دولار، وهو أساس الرقم المتداول. وأوردت "إندبندنت" تقديرا آخر بنحو 75 مليار دولار في حال الطلاق.

وتتغير تقديرات الثروة مع سعر سهم "إنفيديا"، وإذا خضعت أي قضية لقانون كاليفورنيا، فإن القسمة بالتساوي تتعلق بالممتلكات المشتركة عند غياب اتفاق بين الزوجين، فيما يحتفظ كل طرف بممتلكاته المنفصلة. وتتوقف قيمة أي تسوية على الأصول التي تدخل في القسمة وشروط أي اتفاق.