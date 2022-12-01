سبب غريب يمنح منتخب أميركا للسيدات 6.5 ملايين يورو مكافأة من مونديال قطر

حقق منتخب أميركا إنجازاً كبيراً بتأهله إلى دور الـ 16 للمرة الثالثة على التوالي في كأس العالم 2022، بعدما جاء في المركز الثاني بالمجموعة الثانية التي ضمت إنجلترا المتصدر وإيران وويلز.



وسيحصل المنتخب الأميركي على 13 مليون يورو بعدما صعد إلى ثمن النهائي ليواجه هولندا.



ولكن المفاجأة هي أن "اليانكيز" سيحصل على 50% فقط من هذه المكافأة بينما سيحصل على الـ 50% الأخرى فريق أميركا لكرة القدم للسيدات.



تنص قواعد "فيفا" على حصول كل منتخب يشارك في دور المجموعات على 9 ملايين يورو بينما ترتفع إلى 13 مليون يورو عندما يتأهل إلى دور الـ 16.



ويأتي ذلك بعدما وقع ممثلو منتخب أميركا للرجال والأمر نفسه من جانب السيدات على اتفاقية تمتد حتى 2028 تنص على المساواة في الأجور بين الجنسين.



وبموجب هذه الاتفاقية يتم تقاسم جوائز كأس العالم على المنتخبين بالتساوي والأمر نفسه عندما يشارك منتخب أميركا في مونديال السيدات، ليتأكد حصول المنتخب النسائي على 6.5 ملايين يورو، وهو ما يفوق حصل عليه المنتخب الأميركي عندما فاز بلقب كأس العالم للسيدات في 2015 و2016 إذ حصل على 6 ملايين يورو.