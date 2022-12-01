بالفيديو.. طرائف مونديال قطر.. احتفالية رونالدو و«ميسي وينه» في الواجهة

شهد مونديال قطر العديد من الطرائف والأحداث الغريبة التي ضجّت بها وسائل التواصل الاجتماعي، وشهدتها مدرجات ملاعب المونديال. ولعل أبرزها الأحداث التي رافقت فرحة المشجعين السعوديين بالفوز التاريخي على الأرجنتين في المباراة الأولى لـ«الأخضر»، وتساؤل بعضهم من خلال لافتة طريفة «ميسي وينه»، كما كان لاحتفال رونالدو بهدفه الذي تزامن مع صورة ميسي صدى كبير، بجانب أحداث عديدة.

ميسي والدوسري

تفاعل جمهور المنتخب السعودي بأسلوبٍ لافت عقب تحقيق «الأخضر» لمفاجأة من العيار الثقيل في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة، بالفوز على الأرجنتين المدجّج بالنجوم يتقدمهم الأسطورة ليونيل ميسي، وردّد أنصار المنتخب السعودي بعد الفوز (2-1)، سواء في المدرجات أو خارج الملعب، عبارة «ميسي وينه.. كسرنا عينه».

وانتظر الجمهور الأرجنتيني حتى فوز منتخب بلادهم في ثانية مبارياته على المكسيك، ليردّد عبارة «سالم وينه» في رد على ما قام به الجمهور السعودي، خصوصاً أن سالم الدوسري كان قد منح الفوز لـ«الأخضر» في لقاء «التانغو».

فرحة رونالدو وصورة ميسي

برز ضمن الطرائف احتفالية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بتحطيمه رقماً قياسياً غير مسبوق بتاريخ نهائيات كأس العالم، حين سجل في مرمى غانا من ركلة جزاء، خلال فوز البرتغال بصعوبة (3-2)، إلّا أن الهدف الذي سجله رونالدو من ركلة جزاء، كان كفيلاً بمنحه إنجاز اللاعب الذي يسجل في خمس نسخ متتالية من نهائيات كأس العالم، لكن احتفاليته الاعتيادية بالقفز في الهواء، جاءت دون قصد أمام صورة غريمه التقليدي ليونيل ميسي.

مشجع يشكر زوجته

لم تخلُ مدرجات المونديال من أساليب التشجيع الطريفة، ومنها توجيه أحد مشجعي المنتخب الياباني في مباراة منتخب بلاده أمام ألمانيا، والتي فاز بها «الساموراي» 2-1، رسالة شكر إلى زوجته لمنحه إجازة لحضور المونديال. وكتب في اللافتة أيضاً طلباً آخر بتمديد الإجازة لحضور أكبر قدر ممكن من المباريات. وانتظر أحد مشجعي المنتخب الإكوادوري حتى تسليط الكاميرا الضوء عليه في المدرجات، لتوجيه رسالة اعتذار إلى زوجته على أخذه قرضاً للسفر إلى قطر، بهدف حضور مباريات المونديال.

مشجع لـ«الأخضر» وليفاندوفسكي

برز أيضاً ضمن المدرجات، أحد مشجعي «الأخضر السعودي» الذي حضر لقاء منتخب السعودية أمام بولندا، وانتهى لمصلحة البولنديين بهدفين دون رد، خصوصاً أن المشجع لم يستطع إخفاء إعجابه بنجم برشلونة وقائد المنتخب البولندي ليفاندوفيسكي، صاحب الهدف الثاني في المباراة، بعد أن قام المشجع بخلع قميص «الأخضر»، ليكشف عن ارتدائه تحته قميص ليفاندوفيسكي.

منزل السويسري أمبولو

وثقت مواقع التواصل الاجتماعي، تعرّض منزل والد اللاعب بريل أمبولو في الكاميرون، وهو مهاجم منتخب سويسرا ذو الأصول الكاميرونية، إلى هجوم من الجمهور الكاميروني، والسبب في ذلك أن اللاعب كان صاحب هدف الفوز لسويسرا على حساب الكاميرون. وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو تجمّع عدد كبير أمام منزل والد اللاعب الذي فضّل تمثيل سويسرا عن المشاركة مع بلده الأصلي.

• كاميرونيون يهاجمون منزل والد لاعب سويسري ذي أصول كاميرونية، ومشجّع إكوادوري يعتذر من زوجته بسبب سفره لحضور المونديال.

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