لاعب يتفوق على 9 منتخبات في مونديال 2022

كشفت شبكة أوبتا المختصة في إحصائيات كرة القدم، عن رقم مميز للمهاجم الفرنسي كيليان مبابي، في مونديال 2022 الذي تستضيفه قطر خلال الفترة الحالية، في رقم أهله للتفوق على 9 منتخبات دول مشاركة في المونديال.

وقال الشبكة البريطانية، إن: "مهاجم منتخب فرنسا صاحب الـ 23 ربيعاً، يتفوق من حيث عدد الكرات المسددة في منطقة الخصم على 9 منتخبات دول مشاركة في كأس العالم الحالية".



وأوضحت "أوبتا"، أن: "مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، سدد 28 كرة في منطقة الخصم خلال مباراتي المنتخب الفرنسي أمام استراليا والدنمارك في دوري المجموعات، والتي فاز بها منتخب (الديوك) على الاستراليين بنتيجة (4-1)، وعلى الدنمارك بهدفين دون رد"، ولفت الشبكة أن احصائيات مبابي من حيث التسديد أهلته للتفوق على إجمالي ما سدده لاعبي منتخبات 9 دول في المونديال الحالي، وهي كوستاريكا، وقطر، والمغرب، وأستراليا، وهولندا، والمكسيك، وغانا، وسويسرا، وبلجيكا.



وتمكن مبابي في دوري مجموعات النسخة الحالية من المونديال، في تسجيل هدفاً في شباك أستراليا، بالإضافة إلى تسجيله هدفين في الجولة الثانية أمام الدنمارك.