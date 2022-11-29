إيران وأميركا.. قمة الاحتمالات المفتوحة

بعد 24 عاماً من المواجهة الأولى بينهما في كأس العالم لكرة القدم، والتي وصفت بـ«أمّ المباريات»، تلتقي إيران والولايات المتحدة مجدداً في مونديال قطر 2022، اليوم على ملعب الثمامة، ضمن الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية، في نزال حاسم لبلوغ الأدوار الإقصائية، إذ إن فوز أي من الفريقين يضمن له مكاناً في الدور الثاني، بينما الهزيمة تعني الإقصاء. بينما يتعين على منتخب أميركا تحقيق الفوز فقط على إيران من أجل التأهل، فإن نقطة التعادل ربما ستكون كافية لمنتخب إيران في الصعود، ولكن سينبغي عليه النظر لنتيجة اللقاء الآخر.

ويمكن أن يصعد منتخب إيران، حال تعادله مع أميركا، وفوز إنجلترا أو تعادلها مع ويلز.

لكن قد يخرج المنتخب الإيراني بالتعادل في حال فوز ويلز على إنجلترا، حيث ستتساوى المنتخبات الثلاثة في رصيد أربع نقاط، ويتم الاحتكام لفارق الأهداف خلال لقاءات المنتخبات الثلاثة مع بعضها بعضاً.

وأحرز منتخب إيران أربعة أهداف في مشواره بالمجموعة حتى الآن، في حين اهتزت شباكه 6 مرات في أول جولتين.

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