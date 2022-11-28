قدوس يقود غانا لفوز مثير على كوريا الجنوبية

أحرز محمد قدوس هدفين ليهدي غانا انتصاراً مثيراً 3-2 على كوريا الجنوبية في المجموعة الثامنة، أمس، ويحافظ على آمال بلاده في بلوغ الدور الثاني.

وتقدمت غانا 2-صفر مع الوصول للاستراحة، لكنها سمحت لكوريا الجنوبية بالعودة عندما سجل تشو جو-سونج هدفين في غضون ثلاث دقائق بالشوط الثاني. وبعد ذلك أحرز قدوس هدف الفوز للمنتخب الإفريقي.

وبات رصيد غانا، التي خسرت بصعوبة 3-2 أمام البرتغال في الجولة الافتتاحية، ثلاث نقاط مقابل نقطة وحيدة لكوريا من أول جولتين.

وتقدمت غانا بهدف محمد ساليسو من مدى قريب بعدما فشلت كوريا الجنوبية في تشتيت ركلة حرة بالدقيقة 24، وأضاف قدوس الهدف الثاني بضربة رأس بعد 10 دقائق لتصبح النتيجة 2-صفر.

وجاء الهدفان بعد تمريرتين متقنتين من جوردان أيو الذي عاد إلى التشكيلة الأساسية بعدما اعتمدت غانا اليوم على اللعب بنزعة هجومية أكبر من مباراتها أمام البرتغال.

ونفذ أيو ركلة حرة تسببت في ارتباك في منطقة جزاء الكوريين، واستغل ساليسو الموقف وهز الشباك. وتوقف اللعب لفترة حتى يتأكد الحكم الإنجليزي أنتوني تيلور من صحة الهدف بواسطة حكم الفيديو.

وأرسل أيو تمريرة أخرى متقنة داخل المنطقة وقابلها قدوس مباشرة بضربة رأس قوية من مدى قريب ليسجل الهدف الثاني.

وتحسن أداء كوريا بعد إجراء تغييرين هجوميين، ولم يكن لي كانج.إن قد استغرق إلا دقيقة واحدة قبل أن يرسل كرة عرضية حولها تشو إلى هدف بضربة رأس في الدقيقة 58.

وبعد دقائق أرسل كيم جين- سو كرة عرضية أخرى خدعت الحارس لورنس أتي-زيجي المتقدم عن مرماه ووصلت إلى تشو الذي سجل من مدى قريب مرة أخرى بضربة رأس وسط احتفال صاخب لمشجعي كوريا.

وأرسل جيديو منساه كرة عرضية من الجانب الأيسر وفشل إنياكي وليامز مهاجم غانا في مقابلتها لتصل إلى زميله قدوس، الذي سدد بقدمه اليسرى لتستقر الكرة داخل شباك الحارس كيم.

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