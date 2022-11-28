كرواتيا تقصي كندا وتتصدر المجموعة السادسة

أنهت كرواتيا أحلام المنتخب الكندي العائد إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1986، وفازت عليه 4-1 أمس، وأقصته من مونديال قطر 2022 لكرة القدم باكراً، لتتصدّر مجموعتها السادسة بفارق الأهداف عن المغرب.

وسجّل رباعية كرواتيا، أندري كراماريتش (36 و70)، ماركو ليفايا (44)، ولوفرو ماير (90+4)، فيما أحرز ألفونسو ديفيس هدف كندا الوحيد (2).

ورفع المنتخب الكرواتي رصيده إلى أربع نقاط، ليتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن المغرب صاحب المركز الثاني، فيما يحتل المنتخب الكندي المركز الرابع والأخير من دون رصيد من النقاط، ويحتل المنتخب البلجيكي المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.

وتقدم المنتخب الكندي في الدقيقة الثانية عن طريق ألفونسو ديفيس، قبل أن يدرك المنتخب الكرواتي التعادل عن طريق أندري كراماريتش في الدقيقة 36، ثم سجل ماركو ليفايا الهدف الثاني في الدقيقة 44.

وعاد كراماريتش ليسجل الهدف الثاني له والثالث لكرواتيا، فيما أضاف لوفرو ماير الهدف الرابع في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

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