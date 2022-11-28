محمد بن راشد: «أسود الأطلس».. فخر عربي من المحيط للخليج

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لمنتخب المغرب الانتصار التاريخي الذي حققه «أسود الأطلس» على منتخب بلجيكا، بهدفين دون رد، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة في كأس العالم 2022.

ونشر صاحب السمو تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلاً: «أسود الأطلس.. فرحة عربية.. فخر عربي من المحيط للخليج.. ألف مبرووووووك للمغرب».

من جهته، توجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بالتهنئة إلى المنتخب المغربي على هذا الفوز الرائع، والأداء البطولي أمام المصنف الثاني عالمياً، ونشر تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلاً: «مبروك لأسود الأطلس... مبروك للمغرب، أسعدتم كل العرب بهذه النتيجة.. فوزكم مستحق وأداؤكم بطولي».

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