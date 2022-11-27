رمسة مونديالية

«العنابي»

لم يتمالك عدد من لاعبي المنتخب القطري أنفسهم من الصدمة، وذرفوا دموع الحسرة والألم بعد الخسارة الكبيرة أمام السنغال، ليودع المنتخب البطولة رسمياً إثر تعادل منتخبي هولندا والإكوادور، ليكون المنتخب القطري ثاني منتخب (مضيف البطولة) يخرج من الدور الأول، بعد منتخب جنوب إفريقيا في مونديال 2010.

بث

رفض أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين بث مباراة في كأس العالم 2022 على الشاشات الموجودة في ملعبه، أثناء خوض الفريق مباراته في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وذلك تجنباً لفرض غرامة مالية على النادي من جانب رابطة دوري المحترفين، وبث النادي مباراته في الكأس للجمهور الموجود بالمقصورة، الذي شاهد مباراة المونديال على شاشات الهواتف المحمولة.

بونو

أكد محللون رياضيون أن حارس مرمى منتخب المغرب ونادي إشبيلية، ياسين بونو، نجح في أن يكون قائداً مميزاً في مباراة فريقه مع كرواتيا ومصدر ثقة عالية، بما يتمتع به من تركيز ورشاقة ومرونة عالية.

«خليجي»

قال بيان للجنة العليا المشرفة على بطولة «كأس الخليج 25»، إنهم يتطلعون لتنظيم مميز لـ«خليجي البصرة»، بحيث يكون نسخة مصغّرة من كأس العالم في قطر، وذلك نقلاً عن حساب «تويتر» لقناة «الشرقية» العراقية.

للإطلاع على ملحق إلكتروني.. منتخبات كأس العالم، يرجى الضغط على هذا الرابط.