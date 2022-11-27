خبرة كرواتيا تصطدم بطموحات كندا

قبل صدامه المنتظر ضد المنتخب البلجيكي في ختام لقاءاته بمرحلة المجموعات في كأس العالم، يتعين على منتخب كرواتيا، خوض مواجهة أخرى محفوفة بالمخاطر، حينما يلتقي مع المنتخب الكندي، اليوم، في الجولة الثانية لمباريات المجموعة السادسة للمونديال.

واستهل منتخب كرواتيا مسيرته في المجموعة بالتعادل دون أهداف مع المغرب الأربعاء الماضي، ليتقاسم المركز الثاني مع (أسود الأطلس) بنقطة واحدة، بفارق نقطتين خلف بلجيكا، الذي تغلب 1/صفر، بصعوبة بالغة، على منتخب كندا، متذيل الترتيب بلا نقاط.

ورغم أن الفوارق تبدو كبيرة - على الورق - بين كرواتيا وكندا، على المستوى الفني وتاريخ وعراقة المنتخبين، التي تصب بطبيعة الحال في صالح المنتخب الأوروبي، الذي يشارك في المونديال للمرة السادسة في تاريخه، مقابل مشاركتين فقط للمنتخب القادم من قارة أميركا الشمالية، إلا أن الأمور تبدو مغايرة تماماً على الطبيعة.

وكان منتخب كندا نداً حقيقياً لنظيره البلجيكي في مستهل مبارياته بالمونديال، حيث أحرج لاعبوه منتخب (الشياطين الحمر)، وكانوا قريبين من افتتاح التسجيل، لولا إهدار ألفونسو ديفيز ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة.

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