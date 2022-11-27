ألمانيا تخشى تكرار كابوس السداسية أمام إسبانيا

يخشى منتخب ألمانيا تكرار كابوس الوداع المبكر من مرحلة المجموعات في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، للنسخة الثانية على التوالي.

وتلعب ألمانيا مع إسبانيا ضمن الجولة الثانية من المجموعة الخامسة في كأس العالم، على ملعب (البيت).

وتلقى منتخب ألمانيا خسارة موجعة 1/2 أمام اليابان، الأربعاء الماضي، في الجولة الافتتاحية، التي شهدت انتصاراً كاسحاً لإسبانيا 7/صفر على كوستاريكا.

وتتصدر إسبانيا ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه اليابان، فيما يوجد منتخبا ألمانيا وكوستاريكا في المركزين الثالث والرابع.

وأصبحت ألمانيا، التي توجت بكأس العالم أعوام 1954 و1974 و1990 و2014، معرّضة للخروج من دور المجموعات، مثلما جرى في النسخة الماضية بروسيا عام 2018، في حال خسارتها أمام إسبانيا، وتجنب اليابان الهزيمة أمام كوستاريكا في لقائهما اليوم.

وبغض النظر عن الدفعة المعنوية التي حصل عليها المنتخب الإسباني عقب تحقيقه الانتصار الأكبر في النسخة الحالية للمونديال حتى الآن أمام كوستاريكا، فإن التاريخ لا يقف في صف المنتخب الألماني قبل تلك المواجهة المصيرية.

ولم يخسر منتخب إسبانيا أمام ألمانيا في أي بطولة كبرى منذ 34 عاماً، حيث ترجع آخر خسارة له أمام منتخب (الماكينات) إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 1988)، علماً بأن آخر مواجهة جرت بين المنتخبين، انتهت بفوز كاسح لمنتخب (الماتادور) 6/صفر ببطولة دوري الأمم الأوروبية عام 2020.

ورغم ذلك، فإن منتخب ألمانيا يمتلك الأفضلية في مواجهاته الأربع السابقة ضد منتخب إسبانيا بكأس العالم، حيث حقق فوزين، مقابل انتصار وحيد لمنافسه، فيما فرض التعادل نفسه على لقاء وحيد.

ودفع منتخب ألمانيا ثمن تهاونه وتسابق نجومه في إهدار الفرص السهلة التي أتيحت لهم في مواجهة اليابان، على عكس المنتخب الإسباني، الذي كشّر عن أنيابه مبكراً ووجّه رسالة شديدة اللهجة لمنافسيه عن قدومه بقوة للفوز باللقب من جديد، بعد تتويجه 2010 بجنوب إفريقيا.

ويمتلك منتخب إسبانيا العديد من النجوم الواعدين في صفوفه، مثل بيدري وجافي، الذي أصبح أصغر لاعب إسباني يهز الشباك في كأس العالم.

كما بات جافي (18 عاماً) أصغر لاعب يتمكن من التسجيل في إحدى مباريات المونديال منذ الأسطورة البرازيلي بيليه عام 1958.

وتبدو الجماهير الألمانية غير متفائلة بقدرة منتخب بلادها على تحقيق نتيجة إيجابية أمام إسبانيا، ففي استطلاع للرأي أجرته شركة «يو جوف» العالمية، المتخصصة في أبحاث السوق، الجمعة، كشف 45% ممن شملهم الاستطلاع بأن فريق المدرب هانزي فليك سيخسر.

في المقابل، تكهن 13% بانتهاء المباراة بالتعادل، في حين توقع 11% فقط فوز ألمانيا، بينما لم يقدم 30%، وهي النسبة المتبقية، أي إجابة.

بالإضافة إلى ذلك فإن 55% من الجماهير أكدوا أنهم لن يشاهدوا المباراة رغم إقامتها مساء الأحد، فيما يخطط 33% لمشاهدة عرض آخر في البلاد.

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