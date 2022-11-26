مدرب غانا يطالب بمزيد من المقاعد الإفريقية

دعا المدير الفني لمنتخب غانا أوتو أدو، إلى إشراك المزيد من المنتخبات الإفريقية في نهائيات كأس العالم لكرة القدم. وصرح المدرب الغاني، المولود في ألمانيا، الذي يقود منتخب (النجوم السوداء) في مونديال قطر أن «البطولة لم تبدأ على مستوى متكافئ. حصلت إفريقيا على عدد أقل من المقاعد، وهذا غير عادل». وتمثل منتخبات غانا والسنغال وتونس والمغرب والكاميرون كرة القدم الإفريقية في النسخة الحالية من كأس العالم، في حين تأهل 13 منتخباً من أوروبا، وستة من آسيا، وأربعة من أميركا الجنوبية، وأربعة من اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف). وأضاف أدو أنه مع وجود خمسة منتخبات إفريقية فقط في المونديال، فإن حظوظها في تحقيق أي انتصار في المسابقة، يبدو أقل مما هي عليه بالنسبة للمنتخبات الأوروبية على سبيل المثال.

ومن المقرر زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 48 منتخباً، بدلاً من 32 في النسخة المقبلة للبطولة عام 2026.

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