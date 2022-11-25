الكاميرون تخسر بقدم «ابنها السويسري» إمبولو

دشّنت الكاميرون عودتها إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم، بخسارة أمام سويسرا بهدف سجّله «ابنها» بريل إمبولو، أول من أمس، على ملعب الجنوب في الوكرة، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة ضمن مونديال قطر 2022.

وسجل إمبولو، الكاميروني الأصل والمولود في العاصمة ياوندي، الهدف الوحيد في الدقيقة 48، وبدا متأثراً ولم يحتفل.

وغابت الكاميرون التي تشارك في النهائيات للمرة الثامنة في تاريخها، عن النسخة الأخيرة في روسيا، ومُنيت بخسارتها الثامنة توالياً والـ13 في 24 مباراة.

في المقابل، حققت سويسرا التي تخوض العرس العالمي للمرة الـ12 والخامسة توالياً، فوزها الـ13 في النهائيات التي بلغت ربع النهائي فيها ثلاث مرات.

وبعد هذا الفوز، قال القائد السويسري غرانيت تشاكا، إن بإمكان سويسرا «الفوز على أي كان»، مضيفاً «الأمر ليس مصادفة. عندما تنظر إلى آخر 10، 12 سنة، ترى أننا كنا موجودين في البطولات الرئيسة (مونديال وكأس أوروبا)».

ورأى أن «البرازيل المرشحة الأوفر حظاً للفوز باللقب بحسب رأيي. علينا أن نسبب لهم المتاعب كما فعلنا عام 2018»، في إشارة إلى التعادل معهم 1-1 في المباراة الأولى لمونديال روسيا 2018، قبل الفوز على منافستهم الأخرى في المجموعة الحالية صربيا 2-1 بفضل هدفي تشاكا بالذات وجيردان شاكيري.

واعتبر أن «بإمكان البرازيل أن تلعب بثلاث تشكيلات أساسية من 11 لاعباً، إنهم يملكون مواهب هائلة جداً جداً». وأبقى مدرّب الكاميرون ريغوبير سونغ على القائد مهاجم النصر فانسان أبوبكر على دكة البدلاء، وأشرك مهاجم بايرن ميونيخ الألماني إريك مكسيم تشوبو-موتينغ أساسياً مع شارة القائد.

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