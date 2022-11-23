حراس «البريميرليغ» أقوى المرشحين للظفر بالقفاز الذهبي

قال مدرب حراس المرمى في نادي خورفكان الحالي والفيصلي الأردني سابقاً، العراقي زيد شاكر، إن النسخة الحالية لكأس العالم (قطر 2022) ستكشف عن مواهب جديدة في حراسة المرمى سيكون لهم شأن مميز وحسم نتائج المباريات، وإن المؤشرات تؤكد أن أكثر من حارس مرمى مميز سيظهر بشكل بارز في المونديال الحالي، تزامناً مع مشاركة نخبة من أفضل حراس المرمى الدوليين، إضافة الى تواجد حراس موهوبين وآخرين صاعدين يبحثون عن الفرصة لفرض أسمائهم في الساحة الكروية، كاشفاً أن جائزة القفاز الذهبي ستكون قريبة من حراس مرمى كل من: الأرجنتين مارتينيز، والبرازيل إليسون، وإنجلترا ويكفورد.

وقال زيد شاكر لـ«الإمارات اليوم»: «يبرز إلى الواجهة حراس المرمى الذين يلعبون في الدوري الإنجليزي، وسيكونون الأفضل في المونديال الحالي بعد الأداء المميز الذي يظهرون به مع أنديتهم، تماشياً مع دورهم في وصول منتخباتهم الى مونديال قطر 2022، ما يعزز من فرص التنافس على الحضور القوي والمميز في الفترة المقبلة، وهناك أسماء أخرى لحراس مرمى يمتلكون مواصفات فنية ممتازة لكن منتخباتهم لا تتمتع بخط دفاع قوي وهو ما يؤثر عليهم سلباً»، مبيناً أن جميع اللاعبين ومنهم حراس المرمى في المنتخبات المشاركة يبحثون عن الفرصة الثمينة لتجديد عقودهم أو الانتقال للأندية الغنية، وهو ما يدفعهم للتألق والإبداع وتقديم الإمكانات والجودة العالية التي يتمتعون بها، لذلك لن نستغرب إذا رأينا مستويات عالية لحراس مرمى غير مشهورين.

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