الجمهور الإنجليزي يستمتع بأجواء «مونديال 2022» في دبي

استمتع عدد من أفراد الجالية الإنجليزية والسائحين في دبي، بأجواء مونديال قطر 2022، من خلال مشاهدتهم، أمس، عبر شاشات عملاقة مثبتة داخل استاد «السوق الحرة دبي» في منطقة القرهود، انتصار المنتخب الإنجليزي على حساب نظيره الإيراني، بنتيجة عريضة بلغت (6-2)، في مباراة جمعت المنتخبين على استاد خليفة الدولي، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية.

وتعد منطقة «القرية الإيرلندية» الشهيرة بـ«إيريش فيليج» في منطقة القرهود، وتتضمن ملاعب سوق «دبي الحرة للتنس»، من المناطق السياحية التي أعلنت أخيراً استضافتها الجمهور في دبي والسائحين القادمين من الخارج.

وقال أفراد من الجالية الإنجليزية لـ«الإمارات اليوم»، إن: «الأجواء حماسية للغاية، خصوصاً وسط متابعة المونديال للمرة الأولى بأجواء الشتاء الدافئ، ومتابعة مباريات كأس العالم برفقة الأصدقاء والعائلة، في أجواء حماسية وحضارية، ووفق أعلى المعايير والضوابط التي حددتها الجهات الحكومية خلال الأيام الماضية، والمتعلقة بآليات التشجيع».

وقال ستيف كاني، المقيم في دبي، إن: «القرية الإيرلندية من المناطق السياحية المحببة للجاليات المقيمة في دبي بصورة عامة، والإنجليزية على وجه التحديد، لها تاريخ عريق في تنظيمها الفعاليات بجانب استضافتها الناجحة لأكثر من 30 عاماً لبطولات التنس العالمي، حيث أحرص برفقة أصدقائي على القدوم والاستمتاع بأجواء المونديال، ومشاهدة المنتخب الإنجليزي في ظهوره الأول بالمونديال».

وأضاف: «السمعة الطيبة الواسعة الانتشار لدبي، كانت وراء توجه العديد من الأصدقاء للقدوم من إنجلترا إلى دبي، سواء الذي يحرصون على الإقامة هنا، والسفر إلى الدوحة لحضور المباريات، أو البقاء في الأيام التي لا يلعب بها المنتخب الإنجليزي لزيارة المعالم السياحية الشهيرة للإمارة».

بدوره قال مارك ديفبروين: «الأجواء الآمنة للعائلات والأطفال من العوامل التي تمتاز بها دبي على الدوام، وحرصت وأفراد عائلتي على القدوم إلى القرية الإيرلندية، والاستمتاع بمتابعة مباراة المنتخب الإنجليزي عبر شاشات عملاقة، سواء في استاد (السوق الحرة دبي)، بجانب المطاعم المجاورة».

وعن حظوظ المنتخب الإنجليزي قال مارك: «قدم منتخب (الأسود الثلاثة) أداءً رفيعاً نحو فوزه العريض على إيران، وأتوقع له المنافسة على لقب كأس العالم 2022، وإهداء إنجلترا لقباً طال انتظاره بعد تتويجه بلقبه الوحيد في مونديال 1966».

من جهته، اعتبر السائح الألماني ألما غوبيلا، القادم من مدينة برلين، إن: «الموقع الجغرافي القريب لمدينة دبي عن الدوحة، وسهولة التنقل من خلال شبكة عالمية من الناقلات الوطنية، سواء الإماراتية منها أو القطرية، كان وراء تشجيع الجمهور الألماني على الإقامة في دبي، والاستمتاع بمعالهما السياحية الشهيرة، والتوجه خلال أيام المباريات إلى الدوحة للوقوف خلف المنتخب الألماني».

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