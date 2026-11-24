محمد فاضل - دبي

أكد حارس مرمى منتخبات الإمارات للناشئين والشباب والأولمبي، جوشوا إيان بنتلي (17 عاماً)، المحترف في نادي إيبسويتش تاون الإنجليزي، أن حلمه الأكبر يتمثل في الدفاع عن مرمى المنتخب الوطني الأول في نهائيات كأس العالم 2030، إلى جانب تحقيق طموحه باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيراً إلى أنه يؤمن بقدرته على تحقيق الحلمين من خلال العمل الجاد وتطوير مستواه، والاستفادة من مشاركاته مع المنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها العمرية.

وقال بنتلي، الذي ولد في دبي وعاش فيها حتى بلغ الثالثة من عمره، لـ«الإمارات اليوم»، إنه يتطلع لأن يكون الحارس الأساسي لـ«الأبيض» في مونديال 2030، معرباً عن ثقته بقدرة المنتخب الإماراتي على التأهل، مؤكداً أن مشاركته أخيراً في معسكر منتخب تحت 23 عاماً تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق حلمه بالانضمام إلى المنتخب الأول.

وأضاف: «أحلم بالمشاركة في كأس العالم، ليس لمجرد الوجود في البطولة، وإنما لتقديم مستويات مميزة وتحقيق نتائج إيجابية مع منتخب الإمارات، وأعتقد أن العمل الجاد والاستمرار في التعلم وتطوير قدراتي سيساعدني على تحقيق هذا الهدف».

وأوضح أن اختياره تمثيل الإمارات جاء انطلاقاً من إيمانه بالفرص المستقبلية التي يوفرها له المنتخب الوطني، فضلاً عن ارتباطه بالإمارات التي وصفها بأنها بلد جميل للعيش والاستقرار، مشيراً إلى أنه يمتلك فرصة اللعب في دوري المحترفين.

جائزة خليجية

وعن فوزه بجائزة أفضل حارس مرمى في كأس الخليج للناشئين، قال: «إنها واحدة من أهم الجوائز الفردية في مسيرتي، وكنت أتمنى أن نحقق نتيجة أفضل في المباراة النهائية، لكن الجائزة منحتني ثقة كبيرة بنفسي، وزادت إصراري على إثبات قدراتي وإبراز اسمي في الإمارات وإنجلترا».

الحلم الإنجليزي

وأكد بنتلي، الذي يبلغ طوله نحو 190 سنتيمتراً، أن اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يمثل هدفاً رئيساً في مسيرته، موضحاً أنه بدأ ممارسة كرة القدم مع ساوث وودهام فيريرز يونايتد، ثم انتقل إلى كونكورد رينجرز وبيليريكاي تاون، قبل خوض تجربتي اختبار مع وست هام وإيبسويتش تاون، لينضم إلى الأخير خلال مرحلة تحت 15 عاماً.

وأشار إلى أنه حظي بفرصة التدرب مع الفريق الأول لفريق إيبسويتش، كما شغل المركز الثالث أو الرابع في ترتيب حراس الفريق خلال بعض الفترات، نتيجة إصابة عدد من الحراس الأكبر سناً.

وقال: «أتنافس حالياً مع حارسين آخرين على المركز الأساسي في فريق تحت 21 عاماً، لكن مشاركاتي المتكررة في معسكرات المنتخبات الإماراتية أثرت في فرص مشاركتي أساسياً مع النادي، وأعمل حالياً على استعادة مكاني وإثبات قدراتي»، وأكد أن تمثيل منتخبات الإمارات تحت 17 و20 و23 عاماً، يمثل مسؤولية كبيرة وممتعة، لما توفره هذه المشاركات من فرص للتعلم واكتساب الخبرات وتطوير شخصيته ومستواه الفني.

دعم عائلي

وكشف بنتلي أن شقيقه الأكبر، حارس المرمى الإنجليزي المحترف دانيال بنتلي، يمثل قدوته الأولى في كرة القدم، موضحاً أنه يستفيد باستمرار من نصائحه الفنية والشخصية، وأن خبراته الاحترافية أسهمت في تطوير مستواه ومساعدته على التقدم في مسيرته الكروية.

وأكد أن أسرته قدمت تضحيات كبيرة لدعم مسيرته، خصوصاً بعدما ابتعد عن المنزل في سن الـ16، فضلاً عن سفره المتكرر للمشاركة مع منتخبات الإمارات في البطولات والمعسكرات الخارجية.

وقال: «والداي وشقيقي وشقيقتي وصديقتي يمثلون مصدر الدعم الأكبر لي، ويحرصون على مساندتي وحضور مبارياتي كلما أمكن، بينما أستفيد من نصائح والدي وشقيقي باستمرار».

وختم قائلاً: «أحلم بمواجهة أفضل اللاعبين في العالم، سواء في الدوري الإنجليزي الممتاز أو كأس العالم بقميص الإمارات، وأؤمن بأن الاجتهاد والإصرار قادران على تحويل هذه الأحلام إلى حقيقة».

جوشوا بنتلي:

. فوزي بجائزة أفضل حارس في «كأس الخليج للناشئين» الأهم في مسيرتي.

. شقيقي الأكبر دانيال حارس مرمى، وقدوتي الأولى في كرة القدم.