إنجلترا تكتسح إيران بسداسية وتسجّل أكبر انتصاراتها الافتتاحية

اكتسح منتخب إنجلترا نظيره الإيراني 6-2، وحقق ثاني أكبر انتصاراته في كأس العالم لكرة القدم، أمس، في مونديال قطر 2022.

وفي افتتاح منافسات المجموعة الثانية، تناوب تسجيل أهداف «الأسود الثلاثة» كل من: جود بيلينغهام (35)، بوكايو ساكا (43 و62)، رحيم ستيرلينغ (45+1)، ماركوس راشفورد (71)، جاك غريليش (90)، فيما أحرز مهدي طارمي هدفي إيران (65 و90+13 من ركلة جزاء).

وبهذه النتيجة حققت إنجلترا، رابعة مونديال 2018 ووصيفة كأس أوروبا، أكبر فوز لها بمباراتها الافتتاحية في تاريخها المونديالي، وهو ثاني أكبر انتصار لها في كأس العالم عموماً بعد فوزها على بنما (6-1) في مونديال 2018.

وعقب المباراة تحدث جود بيلينغهام وبوكايو ساكا، نجما منتخب إنجلترا، عن الفوز الكاسح الذي حققه منتخب (الأسود الثلاثة).

وصرح بيلينغهام لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عقب المباراة، بأنه «يوم رائع ومباراة جيدة بالنسبة لنا. ستة أهداف في مباراة بكأس العالم أمر رائع حقاً، بغض النظر عن الفريق الذي تلعب أمامه».

من جانبه، قال بوكايو ساكا، الذي سجل الهدفين الثاني والرابع: «لا أستطيع وصف هذا الشعور، إنه أمر مدهش. أنا سعيد جداً وفخور للغاية. لقد حققنا الفوز أيضاً، لذا فهو يوم مميز حقاً».

وأضاف ساكا: «كان هناك الكثير من الحديث والتكهنات حول أدائنا لكننا أظهرنا للجميع مدى كفاءتنا وما يمكننا القيام به».

ورغم السعادة التي بدت على وجه جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا بالفوز، فإنه أشار إلى أن فريقه كان بإمكانه تقديم الأفضل.

وقال ساوثجيت: «ينبغي ألا نستقبل هدفين. إنها بداية رائعة، لكن يجب أن نكون أفضل».

ويستعد منتخب إنجلترا، وصيف بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، التي أقيمت صيف العام الماضي، لملاقاة منتخب أميركا يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة.

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