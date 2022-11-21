تيغالي: الأخضر السعودي سيزعج الأرجنتين.. أتوقع المفاجأة

أكد لاعب الوحدة والمنتخب الوطني سيباستيان تيغالي، أن منتخب السعودية لديه فرصة كبيرة لتقديم مباراة قوية وتحقيق نتيجة جيدة عندما يلتقي مع منتخب الأرجنتين اليوم في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2022.

وقال تيغالي لـ«الإمارات اليوم» إن السعودية ستخوض مواجهة صعبة أمام منافس قوي يعد من أبرز المرشحين للفوز بلقب كأس العالم، موضحاً: «بالتأكيد الأرجنتين مرشحة بقوة للفوز على السعودية، ولكن أرى أن هناك عوامل عدة قد تساعد (الأخضر) على تقديم مباراة قوية وتحقيق نتيجة جيدة، أبرزها أن المباراة ستقام في الجولة الأولى من البطولة».

وأضاف: «المباريات الافتتاحية دائماً ما تكون صعبة، وتشهد تركيزاً كبيراً من جميع المنتخبات التي تسعى إلى تحقيق بداية جيدة في انطلاقة مشوارهم بالبطولة، لذلك أرى أن فرصة السعودية جيدة بأن تكون مباراتها أمام الأرجنتين في الجولة الأولى من المسابقة».

وتابع: «المباراة من دون شك صعبة، ولكن أبرز ما يميز هذا النوع من المباريات هو أنك تلعب مباراة واحدة قد يحالفك التوفيق خلالها وتحقق الفوز، لذلك أرى أنه رغم تفوق الأرجنتين في الجوانب كافة فنياً وبدنياً ولكن قد يحقق منتخب السعودية مفاجأة أو يقدم مباراة تجعل مهمة (التانغو) صعبة في تحقيق الفوز، خصوصاً أن أعصاب لاعبي الأرجنتين ستكون مشدودة بسبب حرصهم على بدء البطولة بأفضل طريقة ممكنة، إذ أنه كلما تأخر الفريق في إحراز الهدف الأول سيصاب اللاعبون بالتوتر وهو ما يمنح لاعبي منتخب السعودية الثقة بشكل كبير».

وأشار إلى أنه متابع جيد للدوري السعودي والمنتخب بشكل عام، وقال: «لقد شاهدت العديد من المباريات في الدوري السعودي إلى جانب عدد من مباريات (الأخضر) في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، إذ إنه يضم مجموعة جيدة من اللاعبين ولديه القدرة على تحقيق نتائج جيدة في المجموعة الثالثة التي تضم الأرجنتين والمكسيك وبولندا».

في المقابل تحدث تيغالي عن حظوظ منتخب الأرجنتين في الفوز بلقب كأس العالم، وقال: «بالتأكيد هو من أبرز المنتخبات المرشحة للفوز باللقب، إذ إنه يعيش أفضل فتراته في الوقت الحالي، ووصل إلى مستوى جيد جداً، ولكن لا يمكن تحديد حظوظ الفريق، لأن مباريات كأس العالم تعتمد على تفاصيل عدة قد تؤثر على مشوار كل فريق في المسابقة، ولكن بشكل عام أرى أن الأرجنتين جاهز بنسبة كبيرة لتقديم بطولة كبيرة، وقد وصل اللاعبون إلى درجة جاهزية عالية تؤهلهم للفوز باللقب».

أما بالنسبة إلى عدم انضمامه إلى قائمة المنتخب الوطني التي خاضت مباراتي الأرجنتين وكازاخستان ودياً، وإن كان لن ينضم مجدداً إلى الفريق، قال: «هذه رؤية الجهاز الفني وأنا أحترمها تماماً، وبالنسبة لي أنا أقدم كل ما لدي مع الوحدة، وفي الوقت نفسه جاهز في أي لحظة للعودة للعب لصفوف المنتخب».

سيباستيان تيغالي:

«المباريات الافتتاحية دائماً ما تكون صعبة، وتشهد تركيزاً كبيراً من جميع المنتخبات».

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