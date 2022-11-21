«اركلوا غاريث بيل».. شعار المنتخب الأميركي بمواجهة ويلز

أكد لاعب خط الوسط الدولي الأميركي، كيلين أكوستا، أن هدف منتخب بلاده يتمثل بإيقاف قائد نظيره الويلزي غاريث بيل، عندما يتقابل المنتخبان عند الـ11 من مساء اليوم ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في مونديال قطر 2022.

يدرك أكوستا جيداً الخطر الذي يمثله نجم ريال مدريد الإسباني السابق، بعدما أمضى الأشهر الأربعة الماضية زميلاً لبايل بألوان فريق لوس أنجلوس أف سي في.

قبل أسبوعين، تحوّل الويلزي إلى نجم فريقه بقيادته لإحراز لقب الدوري، بعدما أظهر قدرته على اقتناص الفرص الحاسمة بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 128، فارضاً سيناريو ركلات الترجيح أمام فيلادليفا أونيون.

ورغم تراجع مستواه، إلا أنّ الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات، كان القوة الدافعة لحملة تأهل ناجحة، انتهت بعودة ويلز إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1958.

من ناحيته، أكد بايل أنه بكامل لياقته البدنية استعداداً للمشاركة في المباراة التي ستقام في استاد أحمد بن علي، الذي يتسع لنحو 40 ألف متفرج.

من جانبه، يتأهب المنتخب الأميركي لمواصلة الصحوة وتصحيح المسار، بعد أن غاب عن النسخة الماضية في روسيا.

ويتسلح المنتخب الأميركي، صاحب المركز 16 عالمياً في مشاركته الـ11 بالمونديال، بجيل جديد من اللاعبين، وتحت قيادة المدير الفني جريج بيرهالتر.

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