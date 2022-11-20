حفل افتتاح كأس العالم ينطلق في «البيت» بحضور 60 ألف متفرج

فيما يلي أبرز المعلومات المتعلقة بحفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم، البطولة التي تنطلق اليوم وتستمر حتى 18 ديسمبر في قطر.

■■ متى يقام حفل الافتتاح؟

■ يقام حفل افتتاح كأس العالم اليوم، قبل مباراة قطر والإكوادور.

■ ينطلق الحفل في الساعة 1800 بتوقيت الإمارات.

■ في البداية، كان من المقرر أن يقام الحفل قبل مباراة قطر التي كانت ستقام 21 نوفمبر، ما كان سيؤدي إلى موقف غريب تقام فيه مباراتان قبل حفل الافتتاح، تقرر بعدها تقديم موعد مباراة قطر إلى 20 نوفمبر.

■■ أين يقام حفل الافتتاح؟

■ يقام حفل الافتتاح في ملعب «البيت» الواقع على بعد 40 كيلومتراً شمال الدوحة، والذي يتسع لـ60 ألف متفرج.

■ استاد «البيت» هو الأبعد بين ملاعب كأس العالم عن وسط الدوحة، وهو أحد أكبر ملاعب البطولة ومزوّد بسقف قابل للطي.

■■ من سيؤدي الفقرة الغنائية في حفل الافتتاح؟

■ لم يعلن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بعد قائمة كاملة بأسماء الشخصيات التي ستعتلي المسرح خلال حفل الافتتاح.

■ قال فريق موسيقى البوب الكورية (بي.تي.إس) إن جونج كوك، وهو أحد أعضائه السبعة، سيشارك في الحفل.

■ بحسب صحيفة تليغراف، فإن قائمة الشخصيات التي ستؤدي في الحفل تشمل المغنية الكولومبية شاكيرا التي أنشدت الأغنية الرسمية لكأس العالم 2010، وبلاك آيد بيز وروبي وليامز ونورا فتحي.

■ نفت المغنية البريطانية دوا ليبا تقارير تفيد بأنها ستشارك في الحفل.

■■ من أدّى أغنية حفل افتتاح كأس العالم 2018؟

■ انطلق كأس العالم 2018 في روسيا بحفل أقيم في موسكو تصدّره مغني البوب البريطاني وليامز، والسوبرانو الروسية عايدة جاريفولينا.

■ أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس «الفيفا» جياني إنفانتينو، بكلمات خلال حفل الافتتاح.