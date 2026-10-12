مهرجان الفنون الشعبية ينطلق بكرنفال في شوارع الإسماعيلية

انطلقت نحو 15 ​فرقة للفنون الشعبية في شوارع الإسماعيلية وسط ‌احتفالات ​جماهيرية من أبناء المحافظة الواقعة في شمال شرق مصر، أول من أمس، إيذاناً بانطلاق الدورة الـ26 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية الذي يستقطب كل عام فرقاً محلية وعربية وأجنبية.

ويشهد ⁠المهرجان هذا العام مشاركة ثماني فرق من بينها روسيا ورومانيا ولبنان وتنزانيا والسودان والجزائر والأردن وإندونيسيا، وسبع فرق محلية تابعة للهيئة ‌العامة لقصور الثقافة من الإسماعيلية والإسكندرية وبني سويف والعريش وكفر الشيخ وأسوان، إضافة إلى فرقة أطفال ‌الإسماعيلية للفنون الشعبية، وفرقة القلوب البيضاء ‌لذوي الاحتياجات الخاصة.

انطلق «الديفيله» الذي يجمع كل الفرق ‌المشاركة من شارع ‌محمد علي وصولاً إلى مبنى المحافظة القديم.

وقال رئيس الهيئة العامة ​لقصور الثقافة، ‌هشام عطوة، ​إن المهرجان «يعكس أهمية الفنون ⁠الشعبية باعتبارها أحد أبرز أشكال التعبير عن هوية الشعوب وذاكرتها الثقافية، كما يتيح للجمهور الاطلاع ​على ألوان ⁠من ⁠التراث الشعبي العالمي، بما يعزز التقارب بين الثقافات من خلال عروضه المتنوعة في عدد من ⁠المواقع بالإسماعيلية».

وأقيم حفل الافتتاح الرسمي للمهرجان أمس في قصر ثقافة الإسماعيلية، وتضمن تكريم الفنانة مشيرة إسماعيل، العضو السابق في الفرقة القومية للفنون الشعبية، مع استعراض ‌بعنوان «كل الشعوب».

ويشمل البرنامج الممتد حتى الخميس المقبل عروضاً فنية ​في مدن الإسماعيلية وفايد والقنطرة غرب والقصاصين، كما يقام معرض مصاحب للحرف البيئية، فيما ينظم حفل الختام وتكريم الفرق المشاركة الجمعة المقبلة.

هشام عطوة:

• المهرجان يعكس أهمية الفنون ⁠الشعبية باعتبارها أحد أبرز أشكال التعبير عن هوية الشعوب وذاكرتها الثقافية.