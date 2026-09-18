«كوريا في دبي».. 10 أيام من الثقافة والسينما والعروض الموسيقية

تستعد دبي لاستقبال الدورة الأولى من مهرجان «كوريا في دبي 2026» الذي يقام من 25 سبتمبر إلى الرابع من أكتوبر، في تجربة ثقافية وترفيهية تمتد على مدى 10 أيام، وتتنقل بين عدد من المواقع في المدينة، مقدماً للجمهور مساحة واسعة للتعرف إلى جوانب مختلفة من الثقافة الكورية، من موسيقى «الكي - بوب» والسينما، إلى الجمال والأزياء والمأكولات والتسوق والعروض الثقافية.

ويأتي إطلاق المهرجان الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بدعم من مركز أعمال وكالة المحتوى الإبداعي الكورية في الإمارات ومبادرة «KOREA 360»، في وقت تحولت فيه الثقافة الكورية إلى ظاهرة عالمية تتجاوز حدود الموسيقى والدراما، لتشمل أنماط الطعام والجمال والموضة والمحتوى الإبداعي، بينما تتيح دبي، بما تضمه من جمهور متعدد الجنسيات، مساحة للتفاعل المباشر مع هذه الثقافة وفنونها ومنتجاتها.

حفل مجاني

تنطلق فعاليات المهرجان في 25 سبتمبر من «دبي فستيفال سيتي مول»، حيث يستضيف «فستيفال باي» حفلاً موسيقياً مجانياً يبدأ في السابعة والنصف مساء. وتُفتتح الأمسية بعرض «تخيل»، قبل أن يبدأ الحفل الموسيقي الحي في الساعة الثامنة مساء، بمشاركة الفنانة الكورية الجنوبية كوون أونبي، العضو السابق في فرقة «IZ.ONE»، تليها فرقة الشباب «ONEUS»، على أن تختتم الأمسية بعرض للألعاب النارية يضيء سماء دبي.

ويجمع حفل الافتتاح بين اسمين من مشهد «الكي -بوب»، إذ تقدم كوون أونبي تجربتها كفنانة منفردة، بعد أن اكتسبت شهرتها العالمية من خلال عضويتها في فرقة «IZ.ONE»، بينما تقدم فرقة «ONEUS» عرضاً يعتمد على الأداء الحركي والطاقة المسرحية والأفكار الفنية التي تميز أعمالها.

ويمثل الحفل أول ظهور عالمي للفرقة بعد إطلاق ألبومها الـ12 «FIRST LIGHT»، ما يضيف إلى الأمسية الموسيقية جانباً يرتبط بأحدث إنتاجاتها، ويمنح جمهور «فستيفال باي» فرصة متابعتها في عرض حي ومجاني.

وجه آخر لـ «الكي - بوب»

لا تتوقف التجربة الموسيقية عند حفل الافتتاح، إذ تتواصل الفعاليات الترفيهية في 26 سبتمبر، بدءاً من السابعة والنصف مساء في «دبي فستيفال سيتي مول»، مع أمسية تجمع الفنانة ومصممة الرقصات آيكي، ومصمم الرقصات تشوي يونغ-جون.

وتعرف آيكي بمشاركتها في برنامج «Street Woman Fighter» وقيادتها فرقة الرقص «HOOK»، بينما ارتبط اسم تشوي يونغ-جون بتصميم العروض الحركية لعدد من أبرز نجوم موسيقى «الكي- بوب». وتقام الأمسية مجاناً، لتضيف إلى البرنامج بعداً أدائياً يركز على الرقص بوصفه أحد المكونات الأساسية للصناعة الموسيقية الكورية المعاصرة.

«اكتشف كوريا في دبي»

وتتوزع فعاليات «كوريا في دبي 2026» على عدد من المواقع في المدينة تحت شعار «اكتشف كوريا في دبي»، لتقدم برنامجاً لا يقتصر على الحفلات الموسيقية، بل يفتح مسارات متعددة للتعرف إلى الثقافة الكورية.

ويقوم المهرجان على أربع ركائز رئيسة هي «احتفل وتسوق واربح وتذوق». وتشمل الفعاليات عروضاً حية مجانية لنجوم «الكي-بوب»، وأمسيات لعرض الأفلام الكورية، إلى جانب تجارب في مجالات الجمال والأزياء والمأكولات، وعروض ثقافية، وفعاليات وعروض ترويجية للتسوق في مختلف أنحاء المدينة، فضلاً عن جوائز تبلغ قيمتها الإجمالية 220 ألف درهم.

وبذلك يقدم المهرجان الثقافة الكورية من خلال أكثر من نافذة، فينتقل الجمهور من الموسيقى والأداء إلى السينما والطعام والجمال والأزياء والتسوق، في برنامج يجمع بين الثقافة الشعبية والصناعات الإبداعية وأنماط الحياة المرتبطة بكوريا المعاصرة.

جسور ثقافية

يعكس إطلاق «مهرجان كوريا في دبي» الحضور العالمي المتنامي للثقافة الكورية، في الوقت الذي تواصل فيه دبي ترسيخ موقعها مدينة تلتقي فيها ثقافات وجمهور من خلفيات متعددة.

وتوفر الدورة الأولى للمهرجان منصة للتواصل بين الفنانين والعلامات التجارية والمبدعين والشركات الكورية والجمهور في دبي، كما تتيح للعائلات والزوار التعرّف إلى جوانب مختلفة من الثقافة الكورية، من خلال تجارب مباشرة تقام في أنحاء المدينة، بما يجعل المهرجان مساحة للتبادل الثقافي، إلى جانب كونه فعالية ترفيهية.