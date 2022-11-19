إصابة في التدريبات تبعد البلجيكي دينايير عن المونديال

ذكرت وسائل إعلام بلجيكية أن لاعب شباب الأهلي جايسون دينايير تعرض لإصابة قوية خلال مشاركته في تدريب منتخب بلاده، استعداداً لمواجهة مصر ودياً في الكويت، التي جرت مساء أمس. وأكدت صحيفة «سبورزا»، أن دينايير تعرض لإصابة قوية عقب احتكاك مع زميله جيرمي دوكو، وغادر التدريب مصاباً. وأشارت إلى أن دينايير سيغيب مدة لا تقل عن أسبوعين، ما يعني استبعاده من قائمة منتخب بلجيكا في كأس العالم. وكان مدافع شباب الأهلي قد انضم إلى معسكر منتخب بلجيكا في الكويت الأربعاء، ولكنه شارك في تدريبين فقط قبل أن يتعرض للإصابة ويتأكد غيابه عن المونديال.