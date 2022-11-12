صلاح يتقدم تشكيلة منتخب مصر لمواجهة بلجيكا وديا

أعاد المدرب البرتغالي للمنتخب المصري لكرة القدم روي فيتوريا نجم ليفربول الإنكليزي محمد صلاح إلى تشكيلة الفراعنة للمباراة الدولية الودية ضد بلجيكا في الكويت في 18 الجاري. وكان فيتوريا استدعى صلاح في أول تشكيلة له كمدرب للفراعنة خلفا للمحلي إيهاب جلال في سبتمبر الماضي من أجل خوض وديتي النيجر وليبيريا في الاسكندرية، لكنه شارك في الأولى فقط وسجل هدفين من الثلاثية النظيفة التي فازت بها مصر، قبل أن يريحه في الثانية.

وشهدت التشكيلة عودة لاعب وسط أرسنال الإنكليزي محمد النني الذي غاب عن مباراتي النيجر وليبيريا بسبب الإصابة. وكان فيتوريا استدعى اللاعبين المحليين لمعسكر تدريبي منذ السابع من الشهر الجاري اختتمه أمس. ويسافر الفراعنة غدا إلى الكويت لمواجهة بلجيكا التي تستعد لنهائيات كأس العالم في قطر حيث أوقعتها القرعة في المجموعة السادسة إلى جانب كرواتيا والمغرب وكندا.

التشكيلة:

- لحراسة المرمي: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد عواد

- للدفاع: عمر جابر، أكرم توفيق، أحمد حجازي، علي جبر، أسامة جلال، محمود علاء، محمد حمدي، حسين السيد

- للوسط: طارق حامد، حمدي فتحي، محمد النني، إمام عاشور، محمود حمادة، محمد مجدي "افشة"، طاهر محمد طاهر، أحمد سيد "زيزو"، محمود حسن "تريزيغيه"

- للهجوم: أحمد حسن "كوكا"، محمد صلاح، عمر مرموش. مصطفى محمد.