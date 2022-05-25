طرح تذاكر آخر ثلاث مباريات مؤهلة إلى «كأس العالم قطر»

المصدر: موقع الامارات اليوم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن طرح تذاكر آخر ثلاث مباريات فاصلة ومؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022 اليوم الخميس اعتباراً من الثالثة عصراً بتوقيت الدوحة.

ويستضيف المباريات الثلاثة، التي يُختتم بها مشوار التصفيات المؤهلة للمونديال، استاد أحمد بن علي، أحد الاستادات الثمانية التي ستشهد منافسات كأس العالم، وسيحظى منتخبان بفرصة المشاركة في النسخة الأولى من المونديال في العالم العربي والشرق الأوسط نهاية العام الجاري.

وتنطلق المباريات الثلاثة المرتقبة يوم 7 يونيو المقبل بمباراة تجمع بين الإمارات وأستراليا لتحديد ممثل قارة آسيا الذي سيواجه في 13 من الشهر ذاته منتخب بيرو في مباراة فاصلة، ليتأهل الفائز بها مباشرة إلى المونديال، بينما تشهد المباراة الثالثة مواجهة بين منتخبي كوستاريكا ونيوزيلندا لانتزاع بطاقة التأهل مباشرة إلى كأس العالم قطر 2022.

وتتوفر تذاكر المباريات الثلاثة عبر الموقع الإلكتروني: tickets.qfa.qa بثلاثين (30) ريالا قطرياً للتذكرة الواحدة، ويمكن دفع قيمة التذاكر حصرياً عن طريق بطاقات الائتمان.

وبإمكان المشجعين استخدام التذاكر المطبوعة أو التذاكر الإلكترونية، وتنطلق كل من المباريات الثلاثة عند التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.

ويلتحق الفائز من المباراة التي ستجمع بين الإمارات أستراليا ومنتخب بيرو، بالمجموعة الرابعة في مونديال قطر 2022، والتي تضم أيضاً فرنسا حاملة اللقب وتونس والدنمارك، في حين سيلتحق الفائز من مباراة كوستاريكا ونيوزيلندا بالمجموعة الخامسة لينضمّ إلى اليابان وإسبانيا حاملة لقب مونديال 2010، وألمانيا الفائزة بلقب نسخة 2014.

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