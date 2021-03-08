عملية جراحية عاجلة لنجم الكرة المصرية رضا عبد العال

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

خضع لاعب المنتخب المصري السابق وقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك رضا عبد العال، إلى عملية جراحية في القلب داخل إحدى مستشفيات القاهرة، وكانت عملية قلب مفتوح وتركيب قسطرة في القلب.

ونشر اللاعب السابق والمحلل الفني الحالي والمعروف بتوقعاته وتحليلاته الفنية التي دائماً ما تسبب جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً له قبل أن يجري العملية الجراحية على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلق عليها قائلاً: "اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيني وتمدني بالصحة والعافية"، وطالب متابعيه بالدعاء له.

وكان عبد العال قد شن هجوماً قبل إجراء العملية الجراحية على مدربي الأهلي والزمالك بعد النتائج السلبية في دوري أبطال إفريقيا ومنها قوله أن مدرب الزمالك البرتغالي باتشيكو، "بياكل عيش" ومدرب متواضع فنياً ويتأخر في التغييرات.

وحرص عبد العال على نشر صور جديد بعد إجراء العملية واستعادة وعيه وعلق عليها قائلاً: "ربى إني مسنى الضر وأنت أرحم الرحمين.. أسالكم الدعاء".

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