هيمنة فرنسية كرواتية على تشكيلة منتخب الأحلام

المصدر: جوني جبورـــ دبي

كشف موقع «ديلي نيوز» عن تشكيلة منتخب الأحلام في مونديال روسيا 2018، الذي أسدل الستار عليه، مساء أول من أمس، وانتهى بتتويج المنتخب الفرنسي بلقبه العالمي للمرة الثانية، إثر الفوز في المباراة النهائية على نظيره الكرواتي 4-2، إلا أن اللافت في التشكيلة هو خلوها من الأسماء الكبيرة، مثل قائدي منتخبي الأرجنتين والبرتغال ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، اللذين هيمنا خلال السنوات الماضية على ألقاب الكرة الذهبية، أو نجم المنتخب البرازيلي نيمار داسيلفا، صاحب أكبر صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم.

وهيمن لاعبو المنتخبين الفرنسي والكرواتي على التشكيلة، مع وجود عناصر من منتخبي الأوروغواي وإنجلترا، وتم اختيار مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشامب لقيادة منتخب الأحلام.

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