تعرف على هدافو بطولات كأس العالم لكرة القدم على مر التاريخ

المصدر: موسكو- (د ب أ)-

نرصد في التقرير التالي تقرير عن هدافو بطولات كأس العالم على مر التاريخ والذي بدأت عام 1930 وحتى مونديال روسيا والذي فاز بها اللاعب الإنجليزي هاري كين، ويشمل التقرير أسماء كل اللاعبين وجنسياتهم وعدد الأهداف الذي أحرزوها في البطولة.



1930 جييرمو ستابيل (الأرجنتين) 8

1934 أودريتش نيجيدلي (تشيكوسلوفاكيا) 5

1938 ليونيداس (البرازيل) 8

1950 أديمير (البرازيل) 8

1954 ساندور كوتشيش (المجر) 11

1958 جوست فونتين (فرنسا) 13

1962 جارينشا (البرازيل) 4

فالنتين ايفانوف (الاتحاد السوفيتي) 4

ليونيل سانشيز (تشيلي) 4

فافا (البرازيل) 4

درازن يركوفيتش (يوغوسلافيا) 4

1966 إيزيبيو (البرتغال) 9

1970 جيرد مولر (ألمانيا) 10

1974 جرزيجورز لاتو (بولندا) 7

1978 ماريو كيمبس (الأرجنتين) 6

1982 باولو روسي (إيطاليا) 6

1986 جاري لينكر (إنجلترا) 6

1990 سالفاتوري سكيلاتشي (إيطاليا) 6

1994 أوليج سالينكو (روسيا) 6

هريستو ستويتشكوف (بلغاريا) 6

1998 دافور سوكر (كرواتيا) 6

2002 رونالدو (البرازيل) 8

2006 ميروسلاف كلوزه (ألمانيا) 5

2010 توماس مولر (ألمانيا) 5

ديفيد فيا (أسبانيا) 5

ويسلي شنايدر (هولندا) 5

دييجو فورلان (أوروجواي) 5

2014 خاميس رودريجيز (كولومبيا) 6

2018 هاري كين (إنجلترا)