بالفيديو: مفاجأة.. إنجلترا حاولت التسجيل في كرواتيا غدراً

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

نشر صحيفة ماركا الإسبانية مقطع فيديو أظهر لاعبي إنجلترا في مباراتهم أمس وهم يحاولون تسجيل هدف أثناء احتفال لاعبي كرواتيا بالهدف الثاني والذي جاء في الوقت الإضافي الثاني من المباراة.

وأظهر الفيديو أن هناك ثلاثة لاعبين من إنجلترا سارعوا عقب رؤية جميع لاعبي كرواتيا، باستثناء سوباسيتش، كانوا خارج الملعب عندما احتفلوا بالهدف الذي جعلهم متقدمين بنتيجة 2-1، لكن قبل محاولة إحراز هدف لتحقيق التعادل، أدركوا أنهم لن يفعلوا ذلك، بسبب عدم خروج كافة لاعبي المنتخب الكرواتي".

وكان كل لاعبي كرواتيا خرجوا للاحتفال بالهدف الثاني باستثناء اللاعب سوباسيتش، وهو ما انقذ منتخب بلاده من هدف مؤكد.