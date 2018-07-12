كرواتيا تواجه فرنسا في نهائي كاس العالم .. لقاء ثأر مبيت منذ ٢٠ عاماً

المصدر: جوني جبور-دبي

تأهلت كرواتيا إلى المباراة النهائية لكأس العالم روسيا 2018 لأول مرة في تاريخها عقب فوزها على المنتخب الإنجليزي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهم مساء الأربعاء، ونجح المنتخب الكرواتي في تحويل تأخره بهدف في أول خمس دقائق عن طريق اللاعب الإنجليزي تيران تريبير، ليحرز هدفين عن طريق بيريسيتش في الدقيقة 68 وماندزوكتش في الدقيقة 109 عقب وصول المباراة إلى الوقت الإضافي على شوطين.

وستلتقي كرواتيا مع فرنسا في المباراة النهائية التي تقام الاحد المقبل، ليكون هذا اللقاء ثأرياً بين الفريق بعد عشرين عاما على فوز فرنسا على كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم ١٩٩٨ عند الساعة السابعة بتوقيت الإمارات، بينما يلتقي منتخب إنجلترا مع منتخب بلجيكا في مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة يوم السبت عند الساعة السادسة مساءً.