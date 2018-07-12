5 وجبات كروية دسمة قدمتها فرنسا أمام «الشياطين الحمر»

المصدر: جوني جبورـــ دبي

كشف موقع «بلومبيرغ كوينت» الألماني، عن خمس وجبات دسمة قدمها المنتخب الفرنسي في المبارة التي جمعته مع المنتخب البلجيكي، أول من أمس، وانتهت بفوز فرنسا وتأهلها إلى نهائي مونديال روسيا، للمرة الثالثة في تاريخها، وإلحاق أول هزيمة بمنتخب «الشياطين الحمر» منذ سبتمبر 2016. ومن أبرز الوجيات الفنية التي قدمها منتخب «الديوك» الفاعلية الدفاعية سواء على صعيد تأمين الخطوط الخلفية وإبطال فاعلية الهجوم البلجيكي، أو على صعيد تعزيز الخطوط الهجومية خصوصاً أن هدف الفوز جاء من لاعب مدافع هو صامويل أومتيتي. كما أكد التقرير أن الخبرات المكتسبة للمدرب ديديه ديشامب كلاعب سبق له الفوز بكأس العالم في نسخة 1998، وحنكته كمدرب حالي، أسهمتا في إبطال الفاعلية الهجومية للمنتخب البلجيكي صاحب الـ14 هدفاً كأكثر المنتخبات تسجيلاً في مونديال روسيا، فضلاً عن قدرة ديشامب على توظيف كامل قدرات لاعبيه.

وترصد «الإمارات اليوم» الوجبات الكروية الخمسة الدسمة التي قدمها المنتخب الفرنسي خلال انتصاره على بلجيكا القوية في نصف نهائي مونديال روسيا.

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