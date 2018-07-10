كانتي.. لاعب بـ «15 رئة»

المصدر: ايسترا - أ.ف.ب

لا يُعد الفرنسي نغولو كانتي من نجوم كرة القدم، صورته قد تكون مجهولة للعديد من المشجعين، لكن مع منتخب بلاده هو أقرب إلى «معجزة»، ولاعب خط وسط دفاعي يتنفس بـ«15 رئة».

من يتابع بدقة شريط المباراة بين فرنسا والأوروغواي في الدور ربع النهائي لكأس العالم في روسيا (2-1)، يمكنه أن يرى بوضوح أين يتواجد ابن الـ27، الجواب؟ في كل مكان. كان لاعب تشلسي الإنجليزي كابوساً لمهاجم الأوروغواي لويس سواريز، وظلاً طارده في مختلف أنحاء الملعب ليقطع عنه الكرات.

أمام بلجيكا في نصف النهائي، اليوم، سيعول فريق المدرب ديدييه ديشان مرة جديدة على اللاعب السريع القصير القامة (1.68 م)، لوقف المد الهجومي الخطر للثلاثي كيفن دي بروين، إدين هازارد، ولوكاكو.

تحدث عنه رئيس الاتحاد الفرنسي للعبة نويل لو غريت، وقال إن الأداء الذي يقدمه اللاعب هو أقرب إلى «معجزة».

حضوره يطغى على أرض الملعب إلى درجة أن زميله في المنتخب وتشلسي المهاجم أوليفييه جيرو، قال إن بوجوده «نلعب بـ12 لاعباً». زميله الآخر بول بوغبا يقول إن كرة القدم «تصبح أسهل بكثير بوجود لاعبين مثله». بات كانتي بمثابة تميمة الحظ السعيد للمنتخب. بعد كل مباراة تنتهي بالفوز، تنتشر صورة ابتسامته العريضة على مواقع التواصل الاجتماعي. ما يزيد من شعبيته أيضاً في أوساط المشجعين، هو الاختلاف الجذري بين شخصيته وشخصية نجوم اللعبة حالياً: متواضع، كتوم، غير متبجح.