استبعاد جميع حكام كأس العالم باستثناء 12 طاقماً.. تعرف إليهم!!

قللت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عدد حكام الساحة المتبقين بمونديال روسيا إلى 12 للاختيار منهم لقيادة المباريات الأربعة المتبقية بالبطولة.
وتبقى لمبارياتي نصف النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث والنهائي، 12 حكما و26 مساعدا و10 حكام لتقنية التحكيم بالفيديو.
والحكام الباقون هم الايراني علي رضا فجاني والسنغالي مالانج ديدهيو والاميركي مارك جايجر والمكسيكي سيزار اتورو راموس والاوروجوائي اندريس كونيا والارجنتيني نيستور بيتانا والبرازيلي ساندرو ريتشي والنيوزيلندي ماثيو كونجر والتركي جونيت تشاكر والهولندي بيورن كويبرس والصربي ميلوراد مازيتش والايطالي جيانلوكا روتشي.
ووجهت لجنة الحكام بالفيفا الشكر للحكام الذين ودعوا البطولة على عملهم ومهنيتهم خلال الادوار الماضية.
وتقام مباراة نصف النهائي الاولى الثلاثاء بين فرنسا وبلجيكا ويديرها الاوروجوائي اندريس كونيا.