تعيين 12 حكماً و26 مساعداً للمرحلة النهائية من روسيا 2018

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

اختارت لجنة الحكام في كأس العالم 12 حكماً و26 حكماً مساعداً و10 حكام فيديو مساعدين للمرحلة النهائية من كأس العالم روسيا 2018، وقد تم تقليص عدد الحكام في البطولة حيث لم يعد متبقي سوى أربعة مباريات فقط في البطولة، وأعلنت اللجنة المنظمة الحكام الذين تم تعيينهم للمرحلة المقبلة هم:

آسيا: علي رضا فاجاني (إيران)

أفريقيا: مالانج ديديو (السنغال)

أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي: مارك جيجر (الولايات المتحدة)، سيزار أرتورو راموس بالازويلوس (المكسيك)

أمريكا الجنوبية: أندريس كونيا (أوروجواي)، نيستور بيتانا (الأرجنتين)، ساندرو ريتشي (البرازيل)

أوقيانوسيا: ماثيو كونجير (نيوزيلندا)

أوروبا: كونييت شاكير (تركيا)، بيورن كويبيرس (هولندا) ميلوراد مازيتش (صربيا)، جيانلوكا روكي (إيطاليا)

حكام الفيديو المساعدين:

أمريكا الجنوبية: ويلتون سامبايو (البرازيل)، ماورو فيجليانو (الأرجنتين)

أوروبا: باستيان دانكيرت (ألمانيا)، أرتور دياز سواريز (البرتغال)، باويل جيل (البرتغال)، ماسيميليانو إيراتي (إيطاليا)، داني ماكيلي (هولندا)، دانييلي أورساتو (إيطاليا)، باولو فاليري (إيطاليا)، فيليكس زواير (ألمانيا)