رئيسة كرواتيا.. «اللاعب رقم 12» في منتخب زلاتكو

المصدر: سيد مصطفى - دبي

خطفت رئيسة كرواتيا، كوليندا كيتاروفيتش، الأضواء في مونديال روسيا 2018، بعدما وضعت «زي السياسة» جانباً، وارتدت قميص منتخب بلادها، خلال ظهورها، أول من أمس، في استاد فيشت الأولمبي في سوتشي لحضور مباراة كرواتيا أمام روسيا، حتى إن كثيرين يعتبرونها اللاعب رقم 12 في منتخب بلادها لارتباطها بالفرقة التي يقودها مدرب العين السابق زلاتكو داليتش.

تتحدث 4 لغات بطلاقة: الكرواتية والبرتغالية والإسبانية والإنجليزية. تحرص على التقاط الصور والفيديوهات مع مدرب ولاعبي كرواتيا. المنتخب الكرواتي حجز موعداً مع إنجلترا في نصف نهائي المونديال.

وتركزت الكاميرات على رئيسة كرواتيا، خلال مصافحتها لرئيس وزراء روسيا دميتري ميدفيديف الذي حضر المباراة وإلى جانبهما رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، وحرصت كيتاروفيتش على تهنئة ميدفيديف عقب كل هدف يحرزه المنتخب الروسي، قبل أن يهنئها أخيراً بالفوز التاريخي.

وكان المنتخب الكرواتي قد بلغ، أول من أمس، الدور نصف النهائي لكأس العالم للمرة الأولى منذ 1998، بعد أن تغلّب على روسيا بركلات الترجيح، بعد تعادل الفريقين بهدفين لمثلهما في الوقتين الأصلي والإضافي.

ولاقى تشجيع ودعم الرئيسة الكرواتية لمنتخب بلادها إعجاب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت مقاطع فيديو تظهر احتفالها بكل هدف لمنتخبها، فضلاً عن تحفيز اللاعبين في غرفة تبديل الملابس وتهنئتهم بالانتصارات المتتالية التي أوصلت المنتخب الكرواتي إلى مربع الأربعة الكبار.

وتحرص كيتاروفيتش على نشر الفيديوهات الخاصة بتشجيعها للمنتخب الكرواتي عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، كما قامت بنشر صور لها مع نجوم الفريق ومدربهم زلاتكو داليتش.

واللافت أن كيتاروفيتش سافرت إلى روسيا من دون الطائرة الرئاسية المُخصصة لها، مفضلة أن تقلها الطائرة التي تُقل جماهير بلادها لحضور مباريات المونديال، ونشرت مقطع فيديو لها من داخل الطائرة أثناء توجها إلى موسكو لحضور مباراة الدنمارك في دور الـ16، وكتبت على حسابها في «فيس بوك»: «أجواء نارية منذ الصباح الباكر.. فلنحقق النصر»، والتقط الجمهور الكثير من الصور التذكارية مع رئيسة كرواتيا، حتى إنها نشرتها على مواقع التواصل.

وتحظى السيدة الأولى في كرواتيا بشعبية كبيرة في بلادها، إذ تولت مناصب عدة قبل أن تصل إلى كرسي الحكم، أبرزها وزيرة الشؤون الأوروبية بين عامي 2003 و2005، وكذلك منصب وزيرة الشؤون الخارجية بين 2005 و2008، ووصلت إلى منصب رئيس كرواتيا في 19 فبراير 2015.

ولدت رئيسة كرواتيا الحالية في إحدى القرى البسيطة، لكنها قضت طفولتها بالكامل في الولايات المتحدة الأميركية، ثم عادت من جديد إلى بلادها من أجل الالتحاق بكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، وتخرجت في جامعة زغرب الشهيرة، ونالت شهادة البكالوريوس في الآداب باللغتين الإنجليزية والإسبانية.

كما نالت كيتاروفيتش شهادات عليا أبرزها وصولها إلى زمالة كلية كينيدي للإدارة الحكومية في جامعة هارفارد، وكانت أستاذاً زائراً في كلية الدراسات الدولية المتقدمة في جامعة جونز هوبكنز كذلك.

وكشفت صحيفة «سبورتيسكي نوفوستي» الكرواتية، أن الرئيسة كولند كيتاروفيتش تزوجت عام 1996 ولديها طفلان من زوجها جاكوف كيتاروفيتش، وتجيد التحدث بأربع لغات بطلاقة هي الكرواتية والبرتغالية والإسبانية والإنجليزية، كما أنها تفهم بشكل جيد اللغات الألمانية والإيطالية والفرنسية.

وستقابل كرواتيا المنتخب الإنجليزي بعد غدٍ في موسكو في الدور نصف النهائي للمونديال.